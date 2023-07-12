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        Magnum çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

        Magnum çekiliş sonuçları, başvuru yapanların gündeminde yer alıyor. 3. Dönem Magnum çekiliş sonuçları 12 Temmuz'da noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından açıklanacak. Magnum çekiliş sonucuna göre Porsche Taycan araba ve 100 bin TL Magnum kartın sahipleri belirlenecek. İşte 2023 Magnum çekiliş sonuçları asil ve yedek aday sorgulama detayları...

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 12:48
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          Magnum çekiliş sonuçları asil ve yedek aday kazananlar listesi, çekilişi katılanlar tarafından sorgulanıyor. Porsche Taycan model otomobil ve 100 bin TL'lik Magnum kartın sahibinin belirleneceği çekiliş 12 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştiriliyor. İşte 2023 Magnum çekiliş sonuçları hakkında merak edilenler...

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          MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          3. Dönem Magnum çekiliş sonuçları, 12 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek olan çekiliş ile netlik kazanacak.

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          6 dönem için ayrı ayrı olmak üzere sırasıyla 10.05-13.06-12.07-09.08-12.09-10.10.2023 tarihlerinde saat 11.00'da ve tüm katılımlar üzerinden yapılacak,

           

          7. Dönem için 10.10.2023 saat 11:30'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ("U2") Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.

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