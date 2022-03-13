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'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Gülşen, Şeyma Subaşı, Farah Zeynep

'Magazin Pazarı'nda bu hafta

HT Magazin ekibi haftanın en çok konuşulan olaylarını yorumladı. ‘Magazin Pazarı’nda bu hafta Gülşen, Şeyma Subaşı, Mahsun Kırmızıgül ve Tuğba Özay var...

13.03.2022 - 08:27 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Sahne kıyafetleriyle uzun süredir konuşulan Gülşen, bu hafta yine adından çok söz ettirdi. Gülşen, yeni şarkısı 'Lolipop'u dinleyicileriyle buluşturdu. Ancak ünlü popçunun şarkısından çok klibi gündem oldu.

    Haftanın polemiği ise Mahsun Kırmızıgül ile Özcan Deniz arasında yaşandı. Kırmızıgül, başrolünü Farah Zeynep Abdullah'ın oynadığı 'Bergen' filminde, ünlü oyuncunun Bergen'in şarkılarını seslendirmesini eleştirdi. Kırmızıgül'e, Özcan Deniz'den yanıt geldi.

    Şeyma Subaşı ise, 'Sana öyle bir düğün yapacağım ki bir sene boyunca dünyadaki herkes bizim düğünümüzü konuşacak!' diyen sevgilisinden ayrıldı.

    Manken Tuğba Özay'ın 'Sil Baştan' performansı ise olay oldu. Özay, sosyal medyanın dline düştü.

  • Bu haftanın en çok konuşulan ismi Gülşen idi. Konserinde yakın dostu Tolga Sezgin’in kucağına oturması ve yeni şarkısı ‘Lolipop’un klibindeki iddialı sahneleri de magazin gündemini meşgul etti.

  • ESİN ÖVET: Farkında mısınız, her konuşmamızda, her yazımızda, her mevzumuzda Gülşen var.  Sahnesi, kıyafetleri, klibi, yaptığı dansları konuşuyoruz. Ki yaptığı işin mevzu da bu değil mi zaten. Yaptığı iş bunu gerektiriyor. O ev kadını değil ki. Ya da bir bankada çalışmıyor. Görsele hitap ediyor. Ki Gülşen’in yaptığı işte kendinden konuşturuyorsan başarılı demektir. Gülşen sektöre ilk girdiği günden bu yana kendinden konuşturmayı başarıyor. Tamam işte işin sırrı da burada. Yeni Gülşen her nesli, her dönemi, her yeniliği takip ediyor. Diğer mevzu kucak dansına gelecek olursak. Bu Bergen’in eşi için “Ahlaksız kadını öldürmüş” diye nara atanlar Gülşen’in kocasına seslenip “Sen nasıl kocasın” diyor. Öyle ne dediğini bilmeyen, düşünemeyen bir kesim var ki, Allah onlardan korusun bizi. Gülşen’in başına bir şey gelse göbek atacaklar. Reziller.

  • KADİR KAYMAKÇI: Gülşen’in yeni şarkısı benim tarzım değil! Dinler miyim dinlemem... Doğrusu Gülşen’den daha sağlam bir şarkı beklerdim. Klibi ise cesur bir meydan okuma... Keşke bu meydan okumaya yakışır nitelikte bir klip olsaymış. Biraz her şeyi dolduralım gibi olmuş geldi bana. Ama yine de bu şarkı ve klip ileride yazılacak bir Türk Pop Müzik Tarihi kitabında önemli bir başlık olacaktır. 

  • MEHMET ÇALIŞKAN: Gülşen, programı sırasında Tolga Sezgin’in kucağa oturma hareketine eşi Ozan Çolakoğlu’nun bir tepki gösterip göstermediği sorusuna “Ne tepkisi? Ben konser veriyorum” dedi. Benim bildiğim ve bu yaşıma kadar gördüğüm şuydu; şarkıcılar konserlerde şarkı söyler, arada şakalar, bazı zamanlarda da gündemdeki konulara yorum yapar. Meğerse bu zamana kadar konser formatını yanlış biliyormuşum. Meğerse bu zamana kadar gördüklerim konser değil, tanımlanamayan bir sahne faaliyetiymiş. Gerek Gülşen’in programlarından gerekse yeni şarkısından - klibinden anladığım şu; müzik ne Gülşen’in ne de kendisini ‘dinleyenler’in umurunda. Müzik bahane, Gülşen şahane…

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