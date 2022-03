'Magazin Pazarı'nda bu hafta

ESİN ÖVET: Farkında mısınız, her konuşmamızda, her yazımızda, her mevzumuzda Gülşen var. Sahnesi, kıyafetleri, klibi, yaptığı dansları konuşuyoruz. Ki yaptığı işin mevzu da bu değil mi zaten. Yaptığı iş bunu gerektiriyor. O ev kadını değil ki. Ya da bir bankada çalışmıyor. Görsele hitap ediyor. Ki Gülşen’in yaptığı işte kendinden konuşturuyorsan başarılı demektir. Gülşen sektöre ilk girdiği günden bu yana kendinden konuşturmayı başarıyor. Tamam işte işin sırrı da burada. Yeni Gülşen her nesli, her dönemi, her yeniliği takip ediyor. Diğer mevzu kucak dansına gelecek olursak. Bu Bergen’in eşi için “Ahlaksız kadını öldürmüş” diye nara atanlar Gülşen’in kocasına seslenip “Sen nasıl kocasın” diyor. Öyle ne dediğini bilmeyen, düşünemeyen bir kesim var ki, Allah onlardan korusun bizi. Gülşen’in başına bir şey gelse göbek atacaklar. Reziller.