İtalyan lastik üreticisi Pirelli'nin ‘lastik butiği’ olarak konumlandırdığı P Zero World, dördüncü mağazasının Dubai'de açtı. Lüks ve spor otomobillere özel hizmetlerin sunulduğu P Zero World'de, müşterilere vale hizmeti ve servis süresince ikame otomobil desteği gibi hizmetler sunuluyor.

25 milyon turist çekmesi beklenen ve 2020 Expo dünya fuarına ev sahipliği yapacak Dubai'de otomobillere ilginin yüksek olmasının, Pirelli'nin mağaza açma kararında etkili olduğu belirtiliyor.

PİST UZMANI BULUNUYOR

Dubai'deki P Zero World mağazası, 5 teknisyen, 2 satış görevlisi ve bir resepsiyon görevlisinin çalıştığı 600 metrekarelik bir kapalı alanda yer alıyor. Müşterilerin zaman geçirebileceği gerçek ebatlı bir Formula 1 simülatörü ve sürüş hakkında öneriler alabileceği bir ''Pist Uzmanı'' da bulunan mağazada, müşterilere İtalyan kahvesi ikram ediliyor.

P Zero World konseptiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Pirelli Ticaret ve Operasyonel Pazarlama üst yöneticisi Gaetano Trezza, "Pirelli’nin perakende stratejisi, kendi bölgelerinde zaten aktif olan iş ortaklarıyla birlikte satış noktalarına odaklıdır. Bu durum Dubai'deki distrübütörümüz Al Hawai için de geçerli. Bir sonraki P Zero World, Avustralya’nın Melbourne kentinde açılacak" dedi.