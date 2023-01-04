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Kadın sürücü ambulans şoförünü bıçakladı!

İstanbul'da ambulansın, aracına çarptığını iddia eden sürücü, ambulans şoförünü kolundan bıçakla yaraladı. Araçta hamile kardeşinin olduğunu ileri süren kadın, kendisini telefon kamerası ile görüntüleyen kişiye de saldırdı. Yaşananlar saniye saniye kaydedildi

Giriş: 04.01.2023 - 11:56 | Güncelleme: ABONE OL
MAGANDA | Son dakika haberler: Kadın sürücü ambulans şoförünü bıçakladı! - Güncel haberler
Kadın sürücü ambulans şoförünü bıçakladı!
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DHA

İstanbul Başakşehir TEM Otoyolu'nda, hamile olduğunu belirttiği kardeşi ile Esenyurt, istikametine giden kadının aracına iddiaya göre ambulans çarptı.

BIÇAKLA KOLUNDAN YARALADI

DHA'da yer alan habere göre kazanın ardından aracından inen sürücü, ambulans şoförüne bıçakla saldırarak, kolundan yaraladı.

AMBULANS ŞOFÖRÜ ARACIN KAPISINI KİLİTLEDİ

Korkuya kapılan acil sağlık ekibi, araçlarının kapısını kilitleyerek, kendilerini korumaya çalıştı. Bu sırada yoldan geçen ve kazayı gören bir kişi, olay yerinde durarak, yaşananları telefonunun kamerası ile kaydetmeye başladı.

GÖRÜNTÜ ÇEKENE DE SALDIRDI

Ambulans şoförünü ve olayı soran kişiye, kadın sürücü tepki gösterdi. Saldırgan görüntü alan kişinin üzerine yürüyerek, telefonuna vurdu.

"KİMSE BIÇAKLA SALDIRMADI"

Video kaydında saldırganın, "Kimse bıçakla saldırmadı. Benim kardeşim hamile, ambulans bize çarptı. Bebeğe zararı olabilirdi. Siz nasıl gazetecisiniz? İşinizi yapın. Can kurtarayım derken, can aldı. Taciz ettiniz, sapıksınız" dediği duyuldu. Saldırgan daha sonra aracına binerek, uzaklaştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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