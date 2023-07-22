İstanbul Küçükçekmece'de 16 yaşındaki Havin Karaoğlan, evinin önünde oturduğu sırada nereden ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun gözüne isabet etmesi sonucu yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan genç kızın sol gözünü kaybettiği öğrenildi. Anneannesi Müzeyyen Balbal, "Gencecik kız, hayalleri vardı. 'Hostes olacağım' diyordu" dedi.

Olay, 20 Temmuz Perşembe günü 23.30 sıralarında, Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Havin Karaoğlan (16) ve teyzesi Zilan Balbal, evinin önünde oturdukları sırada, 2 el silah sesi duyuldu. Havin Karaoğlan, nereden ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunların birinin gözüne isabet etmesi sonucu yaralandı. Kanlar içinde kalan genç kız, komşuları tarafından hızla hastaneye kaldırıldı.

Anneannesi Müzeyyen Balbal, "Torunum kızımla birlikte marketten meyve suyu alıp burada oturuyorlar. İki el silah sesi duyuyorlar. Nasıl olduğunu anlamamışlar, gözüne bir cisim gelmiş. Daha sonra komşular toplandı. Özel hastaneye götürdüler. Orada müdahale edemediler. Daha sonra Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne sevk ettiler. Orada baktılar, tomografi çektiler. Gözünün içinde mermi varmış. Gözünü tamamen parçalamış. Ameliyatta gözünü alacaklar. Polisler gelip inceleme yapmış, biz hastanedeydik. İnşallah bulunur, hak yerini bulur. Gencecik kız, hayalleri vardı. 'Hostes olacağım' diyordu" dedi.

"KURŞUNU İÇERİDE BIRAKACAKLAR"

Genç kız yaralandığı sırada yanında bulunan Zilan Balbal, "Kapımızın önünde yeğenimle oturuyorduk. Oturalı 1-2 dakika olmuştu. Sağ çaprazdan, bir binadan olduğunu düşünüyoruz, 1-2 el silah sesi geldi. Yeğenimin her yeri kan revan içinde kaldı. Komşumuzun arabasıyla alıp özel hastaneye götürdük. Göz doktoru olmadığı için oradan da devlet hastanesine getirdik. 3-4 tane ameliyat gerekiyormuş. Röntgende tam olarak görünmüyor, parlama yapıyor ama doktorlar kurşun olduğunu düşünüyorlar. Kurşunu içeride bırakacaklarmış. Şu an için hayati tehlikesi olduğuna dair bir şey söylemediler. Ancak bir gözü kör, o kesin. Kurşun içeride" diye konuştu.