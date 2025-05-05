Madonna, sevgilisinin doğum gününde dans etti

Madonna, erkek arkadaşı Akeem Morris'in 29 yaşına girdiği doğum günü partisinde gönlünce eğlendi, dans etti. 67 yaşındaki 'Popun Kraliçesi', futbolcu koçu olan sevgilisinin doğum gününe 6 çocuğundan 4'ü ile birlikte katıldı. 12 yaşındaki ikiz kızları Stella ve Estere, 19 yaşındaki kızı Mercy ve 19 yaşındaki oğlu David Banda Madonna ve sevgilisi ile birlikte eğlendi.

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Partide ayrıca reggae müziğin efsanevi ismi Bob Marley'in torunu YG Marley de hazır bulundu ve sahnede şarkı söyledi.

YG Marley, Madonna ve Akeem Morris

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Hem Madonna hem de Akeem Morris, partide çekilen fotoğraflarını ve videolarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Madonna, sevgilisine hitaben yazdığı doğum günü mesajında; "Doğum günün kutlu olsun en sevdiğim Boğa burcu" ifadesini kullandı. Morris, Madonna'ya yanıt olarak "Seni seviyorum" diye yazdı.

"KARICIĞIM"

Morris'in doğum günü paylaşımında kullandığı ifadeler ise daha dikkat çekiciydi. Morris, ünlü şarkıcıya 'karıcığım' diye hitap etti.

Morris, Instagram mesajında şunları yazdı: Tek söyleyebileceğim teşekkür ederim. Teşekkürler karıcığım. Dün gece benimle birlikte kutlamaya gelen herkese teşekkür ederim. Böyle unutulmaz bir his yaratmak için perde arkasında çalışanlara teşekkür ederiz. Sevdiğim ve saydığım insanların bir odada olması çok anlamlıydı. Özel bir geceydi odadaki enerji sevgiden başka bir şey değildi. REKLAM Madonna ve Morris'in Temmuz 2024'ten bu yana birlikte olduğu biliniyor. Madonna, evlat edindiği kızlarıyla partiye katıldı, biyolojik kızı Lourdes ise yanında değildi