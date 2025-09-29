Madonna: Hayatta kalacağımı düşünmüyordum

Dünyaca ünlü pop ikonu Madonna, zorlu bir dönemin ardından hayatını ayakta tutan en büyük gücün ruhani yaşamı ve çocukları olduğunu açıkladı.

Hatırlanacağı üzere, 2023'te ciddi bir bakteriyel enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan ve günlerce ölüm kalım mücadelesi veren ünlü şarkıcının ailesi, en kötüye hazırlanıyor iddiaları gündeme gelse de 67 yaşındaki Madonna, bu zorlu süreci atlatmayı başardı.

Madonna, geçtiğimiz günlerde Jay Shetty'nin 'On Purpose with Jay Shetty' adlı podcast programına katılarak ruhani yaşamın kendisi için ne kadar önemli olduğunu anlattı.

"BAŞARI RUHANİ BİR YAŞAM SÜRMEKTİR"

Madonna, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı; "Başarılı olmak için ruhani bir yaşamınızın olması gerekiyor. Ben burada olmazdım eğer ruhani bir hayatım olmasaydı. Başarı, ruhani bir yaşam sürmektir. İnsanlara ne yaptın, onlara nasıl ışık oldun… Asıl başarı budur."

Madonna, sözlerine şöyle devam etti; "Ruhani bilgelik, her şey yolundayken değil; zorlandığında, sınandığında ve mutlu olduğunda işe yarıyor. Her şeyin bir anda elinden alınabileceğini bilmek lâzım. Hayatı hafife alma. Radikal kabulleniş, başına gelen şeylerin olması gerektiğini kabul etmek ve bununla birlikte iyi olacağını bilmektir."

"ÇOCUKLARIM HER DEFA BENİ KURTARIYOR" Şarkıcı 2023 sonunda verdiği bir konserde ise ölümle burun buruna geldiği günleri ilk kez anlattı; "Benim için çılgın bir yıldı, hayatta kalacağımı düşünmüyordum, doktorlarım da öyle... Gözümü açtığımda tüm çocuklarım başucumdaydı. Hayatımın… ya da ölümümün 5 gününü hatırlamıyorum. Nerede olduğumu bilmiyorum ama melekler beni korudu. Çocuklarım her defasında beni kurtarıyor." Madonna'nın 6 çocuğu bulunuyor: Lourdes (28), Rocco (25), David (20), Mercy (10) ve 13 yaşındaki ikizleri Stella ile Estere.