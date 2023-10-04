Madonna dünya turnesine başlıyor
Temmuz 2023'te ciddi bakteriyel enfeksiyon nedeniyle ölümden dönen ve yoğun bakımda tedavi gören Madonna, o dönem ertelemek zorunda kaldığı dünya turnesine başlıyor
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7 Grammy ödülünün sahibi ABD'li şarkıcı Madonna, üç ay önce yakalandığı ciddi bir bakteriyel enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmasının ardından yoğun bakımda tedavi gören Madonna, 15 Temmuz 2023'te başlayan dünya turnesini ertelemişti.
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Ölümden dönen Madonna, hastanenin ardından evde tedaviye devam ettiği dönemde sahnelerden uzak kalmıştı.
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Tedavi sürecini atlatan 65 yaşındaki şarkıcı Madonna, 'Celebration' (Kutlama) adını verdiği turnesine başlıyor.
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Sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraflara, "Şimdi yükleniyor. Madonna Celebration Turnesi" notunu düşen Madonna, ayrıca hayranlarının turnenin başlaması yönündeki dileklerini içeren mesajları da sayfasında paylaştı.
Fotoğraflar: AP, Instagram, Reuters