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        Haberler Magazin Madonna dünya turnesine başlıyor - Magazin haberleri

        Madonna dünya turnesine başlıyor

        Temmuz 2023'te ciddi bakteriyel enfeksiyon nedeniyle ölümden dönen ve yoğun bakımda tedavi gören Madonna, o dönem ertelemek zorunda kaldığı dünya turnesine başlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 11:34 Güncelleme: 04.10.2023 - 11:34
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          7 Grammy ödülünün sahibi ABD'li şarkıcı Madonna, üç ay önce yakalandığı ciddi bir bakteriyel enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmasının ardından yoğun bakımda tedavi gören Madonna, 15 Temmuz 2023'te başlayan dünya turnesini ertelemişti.

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          Ölümden dönen Madonna, hastanenin ardından evde tedaviye devam ettiği dönemde sahnelerden uzak kalmıştı.

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          Tedavi sürecini atlatan 65 yaşındaki şarkıcı Madonna, 'Celebration' (Kutlama) adını verdiği turnesine başlıyor.

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          Sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraflara, "Şimdi yükleniyor. Madonna Celebration Turnesi" notunu düşen Madonna, ayrıca hayranlarının turnenin başlaması yönündeki dileklerini içeren mesajları da sayfasında paylaştı.

          Fotoğraflar: AP, Instagram, Reuters

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