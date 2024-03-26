Madonna'dan bedava final konseri
Madonna, geçirdiği hastalık nedeniyle ölümden dönmesinin ardından başladığı dünya turnesine sıra dışı bir final yapmaya hazırlanıyor. 'Popun kraliçesi', final konserini bedava verecek
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'Celebration' (Kutlama) adını verdiği dünya turnesine devam eden Madonna, gösterişli bir finale hazırlanıyor.
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FİNAL BREZİLYA'DA
'Popun kraliçesi', turneyi bitirirken, 4 Mayıs Cumartesi günü Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Copacabana Plajı'nda tarihi bir ücretsiz konser vereceğini duyurdu.
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Tüm zamanların en büyük gösterisini yapmaya hazırlanan Madonna'nın, müziğinin 40 yıllık geçmişini bu turne aracılığıyla kutlamasına katkıda bulunan hayranlarına bir teşekkür olarak ücretsiz konser vereceği öğrenildi.
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TV'DEN CANLI YAYINLANACAK
Bu, Madonna'nın 2012'den bu yana Brezilya'da vereceği ilk konser olacak. Konser ayrıca televizyondan da canlı olarak yayınlanacak.
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ÖLÜMDEN DÖNDÜ
65 yaşındaki Amerikalı sanatçı, turne kapsamında konserlerine devam ediyor. Madonna, geçen yıl haziran ayında geçirdiği bakteriyel enfeksiyon nedeniyle yoğun bakımda tedavi görmüş, ölümden dönmüştü. Hastalığı nedeniyle 15 Temmuz'da başlayacak olan 'Celebration' turnesini 14 Ekim'e ertelemişti.