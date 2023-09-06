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        Haberler Gündem 'Madımak' hükümlülerinden Hayrettin Gül'ün cezası kaldırıldı

        'Madımak' hükümlülerinden Hayrettin Gül'ün ağırlaştırılmış müebbet cezası kaldırıldı

        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; Sivas Madımak Katliamı Davası'nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan 75 yaşındaki Hayrettin Gül'ün kalan cezası, "Sürekli Hastalık" sebebiyle kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 04:15 Güncelleme: 06.09.2023 - 04:15
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        'Madımak' hükümlülerinden Hayrettin Gül'ün cezası kaldırıldı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 'Sivas Madımak Katliamı Davası' hükümlülerinden Hayrettin Gül'ün kalan cezası 'Sürekli Hastalık' sebebiyle kaldırıldı.

        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; Sivas Madımak Katliamı Davası'nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan 75 yaşındaki Hayrettin Gül'ün kalan cezası, Adli Tıp Kurumu 3'üncü Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun raporu ile 'Sürekli Hastalık' hali kapsamında bulunduğu sebebiyle kaldırıldı.

        DHA'nın haberine göre; söz konusu karar; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104'üncü maddesinin 16'ncı fıkrası gereğince uygulandı.

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        #Resmi Gazete
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