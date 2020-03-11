Cilt sorunlarına çözüm olarak kullanılan Madecassol krem ciltteki ölü derileri yeniden ve hızlı bir şekilde yenilenmesine yardımcı olur. Cilt sorunu ile karşı karşıya kalan vatandaşlar Madecassol kremin nasıl kullanılacağını merak ediyor. Madecassol krem nasıl kullanılır, Madecassol krem kullanıcıların genel yorumu nedir, Madecassol kremin yan etkileri nelerdir gibi soruların cevabı haberimizde...

MADECASSOL KREM NEDİR? NASIL KULLANILIR?

Madecassool krem dünya genelinde en çok bilinen ve tercih edilen bir kremdir. Asya’da cilt bakımı için kullanılan krem Gotu Kola bitkisinden elde edilir. Krem cildimizin hücrelerini çok daha hızlı yeniler ve ölü hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur.

Madecassol krem nasıl kullanılır

Doktorunuz harici bir şey söylemediği sürece günde 1 veya 2 kez kullanılır. İlacı hamilelik ve emzirme döneminde doktorunuza danışmadan kullanmayınız. İlacın yan etkisini fark ettiğiniz zaman ( Alerjik reaksiyonları cildinizde döküntüler) doktorunuza başvurun. Kremin kapağını ters çevirip tüpü deldikten sonra yara üzerine ince bir tabaka sürülür.

Madecassol kremi kullananların genel yorumu;

Kremi kullananların çoğu uçuk için mucizevi bir krem olduğunu,

Kış aylarında cilt kuruluğuna iyi geldiğini,

Ağda yapıldıktan sonra oluşan yanık izlerine iyi geldiğini,

Maliyette ekonomik açıdan sıkıntı yaşamadıklarını,

Kremi kullananların birçoğu da kremin güzel kokmasından dolayı tercih ettiğini ileri sürüyor.

Madescassol krem yan etkileri nelerdir?

Aşırı kullanımı sivilce çıkmasına yol açabilir.

Kaşıntı görülebilir.

Ciltte hassasiyete neden olabilir.

Alerjik ciltlerde yanma yapabilir. Bu gibi durumlarda cildinize krem sürdükten sonra kızarabilir.

Ciltte istenmeyen kabarcıklar oluşabilir.

Ciltte tahrişe sebebiyet verir.