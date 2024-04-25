Megan Fox , eski nişanlısının partisine katıldı
Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir podcast programında nişanlarını sonlandırdığını itiraf eden Megan Fox, eski nişanlısı Machine Gun Kelly'nin 34'üncü doğum günü partisine katıldı
- 1
Machine Gun Kelly, geçtiğimiz gün 34'üncü yaş gününü kutladı. Kutlamadaki ilginç detay, partiye Megan Fox oldu. Geçtiğimiz günlerde nişanlarını sonlandıklarını açıklayan ünlü çift bu paylaşımlarıyla takipçilerinin kafasını karıştırdı.
- 2
Machine Gun Kelly, sosyal medya hesabında; Tiffany Haddish, Evan Ross, Mod Sun, Amber Rose ve Megan Fox'u paylaşıp; "Tür: doğum günü" notunu düştü
- 3
Megan Fox, Mart ayında Alex Cooper'ın podcast programına katıldığında çiftin geçen yıl nişanlarını iptal ettiğini itiraf etmiş ve ilişkilerinin doğasını şöyle anlatmıştı: Kapasitenin ne olacağını söyleyemem ama ona her zaman bir şekilde bağlı olacağım. Bunun ötesinde açıklamaya istekli değilim.
Fotoğraflar: Instagram, Avalon
-