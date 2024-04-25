Megan Fox , eski nişanlısının partisine katıldı

Megan Fox, Mart ayında Alex Cooper'ın podcast programına katıldığında çiftin geçen yıl nişanlarını iptal ettiğini itiraf etmiş ve ilişkilerinin doğasını şöyle anlatmıştı: Kapasitenin ne olacağını söyleyemem ama ona her zaman bir şekilde bağlı olacağım. Bunun ötesinde açıklamaya istekli değilim.

Fotoğraflar: Instagram, Avalon