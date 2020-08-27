1990 yılında vizyona giren 'Evde Tek Başına' filminin çocuk yıldızı olarak ünlenen Macaulay Culkin, 40 yaşına bastı. Culkin, Twitter hesabından takipçilerine seslenerek, "Dünyaya hediyem, insanları yaşlı hissettirmek" dedi.

Yeni yaşını duyuran oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Hey arkadaşlar, yaşlı hissetmek ister misiniz? 40 oldum. Rica ederim. Benim dünyaya hediyem bu: İnsanlara yaşlı hissettiriyorum. Artık bir çocuk değilim. İşim bu.