"O HİÇBİR ŞEY YAPMADI"

'Leaving Neverland' belgeselinin ardından, bilhassa meselenin alevlenme noktasına geldiği böyle bir zamanda bir şeyleri saklamak için hiçbir nedenim olamaz. Michael, bu hayattan göçüp gitti. O hiçbir şey yapmadı.