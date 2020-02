Haberler Dünyadan Macaulay Culkin’den Once Upon a Time in Hollywood filmi seçmeleri itirafı Macaulay Culkin’den 'Once Upon a Time in Hollywood' itirafı Evde Tek Başına’nın çocuk yıldızı olarak ünlenen Macaulay Culkin, Quentin Tarantino’nun çok ses getiren filmi Once Upon a Time in Hollywood filminin seçmelerine katıldığını itiraf ederek, “Tam bir felaketti. Ben de kendimi seçmezdim” dedi













