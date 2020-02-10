10 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
EN İYİ FİLM
Parasite
EN İYİ YÖNETMEN
Bong Joon-ho (Parasite)
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Joaquin Phoenix (Joker)
EN İYİ KADIN OYUNCU
Renée Zellweger (Judy)
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Brad Pitt (Once Upon a Time… in Hollywood)
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Laura Dern (Marriage Story)
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
Taika Waititi (Jojo Rabbit)
EN İYİ ORİJİNAL SENARYO
Bong Joon Ho and Jin Won Han (Parasite)
EN İYİ ULUSLARARASI FİLM
Parasite
EN İYİ YAPIM TASARIMI
Once Upon a Time… in Hollywood
EN İYİ KURGU
Ford V Ferrari
EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ
Roger Deakins (1917)
EN İYİ KOSTÜM TASARIMI
Little Women
EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ
Bombshell
EN İYİ GÖRSEL EFEKT
1917
EN İYİ FİLM MÜZİĞİ
Hildur Guðnadóttir' (Joker)
EN İYİ ANİMASYON FİLMİ
Toy Story 4
EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI
(I'm Gonna) Love Me Again (Rocketman-Elton John/Bernie Taupin)
EN İYİ SES KURGUSU
1917
EN İYİ SES MİKSAJI
1917
EN İYİ KISA FİLM
The Neighbors' Window
EN İYİ BELGESEL FİLM
American Factory
EN İYİ KISA BELGESEL
Learning to Skateboard in a Warzone
EN İYİ KISA ANİMASYON FİLMİ
Hair Love
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