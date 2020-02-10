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HaberlerKültür-Sanat

'Parazit' Oscar'da tarih yazdı

10.02.2020 - 07:48 | Güncelleme:
Oscar

92. Oscar Ödülleri Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Tarihte ilk kez orjinal dili İngilizce olmayan bir film, Güney Kore yapımı 'Parasite', 'En İyi Film' Oscar'ını kazanarak geceye damga vurdu. Parasite 'En İyi Uluslararası Film', 'En İyi Yönetmen', En İyi Senaryo' ödüllerini de kazanırken 'En İyi Erkek Oyuncu' Joaquin Phoenix, 'En İyi Kadın Oyuncu' Renée Zellweger, 'En İyi Yardımcı Erkek Oyunucu' Brad Pitt, 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' Laura Dern oldu.

EN İYİ FİLM

Parasite

EN İYİ YÖNETMEN

Bong Joon-ho (Parasite)

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Joaquin Phoenix (Joker)

EN İYİ KADIN OYUNCU

Renée Zellweger (Judy)

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Brad Pitt (Once Upon a Time… in Hollywood)

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Laura Dern (Marriage Story)

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

Taika Waititi (Jojo Rabbit)

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

Bong Joon Ho and Jin Won Han (Parasite)

EN İYİ ULUSLARARASI FİLM

Parasite

EN İYİ YAPIM TASARIMI

Once Upon a Time… in Hollywood

EN İYİ KURGU

Ford V Ferrari

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ

Roger Deakins (1917)

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

Little Women

EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ

Bombshell

EN İYİ GÖRSEL EFEKT


1917

EN İYİ FİLM MÜZİĞİ

Hildur Guðnadóttir' (Joker)

EN İYİ ANİMASYON FİLMİ

Toy Story 4

EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI

(I'm Gonna) Love Me Again (Rocketman-Elton John/Bernie Taupin)

EN İYİ SES KURGUSU

1917

EN İYİ SES MİKSAJI

1917

EN İYİ KISA FİLM

The Neighbors' Window

EN İYİ BELGESEL FİLM

American Factory

EN İYİ KISA BELGESEL


Learning to Skateboard in a Warzone


EN İYİ KISA ANİMASYON FİLMİ

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