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        Haberler Spor Futbol MAÇ SONUCU: Rangers: 3 - Celtic: 0 - Futbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Rangers: 3 - Celtic: 0

        İskoçya Ligi'nin 19. haftasında Rangers, Celtic'i 3-0 yenerek 2 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2025 - 20:46 Güncelleme: 02.01.2025 - 20:46
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        İskoçya derbisini Rangers 3 golle kazandı!
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        Old Firm derbisinde Rangers ile Celtic kozlarını paylaştı.

        Rangers mücadeleyi 3-0 kazanarak 2 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.

        Rangers'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Ianis Hagi, 66. dakikada Robin Pröpper ve 81. dakikada Danilo'dan geldi.

        Milli futbolcumuz Rangers formasıyla 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

        Bu sezon ligde ilk mağlubiyetini alan Celtic, 50 puanla liderliğini sürdürdü.

        Rangers ise bu galibiyetle puanını 39'a çıkardı.

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