MAÇ SONUCU: Baskonia: 84 - Anadolu Efes: 89
THY EuroLeague 9. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Anadolu Efes, konuk olduğu İspanyol ekibi Baskonia'yı 89-84 mağlup etti.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya temsilcisi Baskonia'yı 89-84 mağlup etti.
Buesa Arena'da oynanan müsabakanın ilk periyodunu 24-21 önde tamamlayan Anadolu Efes, soyunma odasına 46-39 üstün gitti.
İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan lacivert-beyazlı ekip, üçüncü çeyreğini 65-63 önde geçtiği karşılaşmadan 89-84 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyonda 5. galibiyetini aldı. Baskonia ise 5. yenilgisini yaşadı.