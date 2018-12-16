Maç sona erdi: Austria Vienna: 6 - Rapid Vienna:1

Avusturya Bundesliga maçında Austria Vienna ile Rapid Vienna karşılaştı.
Austria Vienna ekibinin ilk 11'inde şu isimler yer aldı: Patrick Pentz, Florian Klein, Christian Schoissengeyer, Thomas Ebner, Michael Madl, James Jeggo, Uros Matic, Dominik Prokop, Maximilian Sax, Christoph Monschein, Bright Edomwonyi
Rapid Vienna takımı sahaya şu kadro ile çıktı: Richard Strebinger, Mert Müldür, Mateo Barac, Christopher Dibon, Marvin Potzmann, Philipp Schobesberger, Stefan Schwab, Thomas Murg, Christoph Knasmüllner, Dejan Ljubicic, Deni Alar
Dakikalar 22 olduğunda Christian Schoissengeyer ev sahibini 1-0 öne geçirdi. 29. dakikada Rapid Vienna oyuncusu Marvin Potzmann topu ağlarla buluşturdu. İkinci gol 35. dakikada Austria Vienna adına James Jeggo ile geldi. 36. dakikada Christoph Monschein ev sahibini 3-1 öne geçirdi. Austria Vienna, 41. dakikada Florian Klein ile tabelayı 4-1 olarak değiştirdi. Maçın ilk devresi 4-1 bitti. İlk 45 dakikada Rapid Vienna futbolcusu Philipp Schobesberger ile Austria Vienna futbolcuları James Jeggo, Maximilian Sax sarı kart gördü. İkinci yarıda ilk golü Austria Vienna buldu.
Dakika 78 olduğunda Alon Turgeman, Austria Vienna adına 6. golü attı.
Rapid Vienna oyuncuları Mert Müldür, Christopher Dibon ile Austria Vienna oyuncuları Christian Schoissengeyer, Dominik Fitz, Bright Edomwonyi sarı kartla ikinci yarıyı tamamladılar.
Maçın 2. yarısında Austria Vienna takımında Dominik Prokop, Christoph Monschein, Maximilian Sax oyundan çıkarken Dominik Fitz, Alon Turgeman, Vesel Demaku mücadeleye dahil oldu, Rapid Vienna takımında ise Manuel Martic ve Boli Bolingoli-Mbombo girerken Christoph Knasmüllner ve Philipp Schobesberger çıktı. Maçı Austria Vienna 6-1 kazandı.
Konuk takımda Dejan Ljubicic 33. dakikada kırmızı kart gördü, takımını 10 kişi bıraktı.
İddaa 481 koduyla açtığı bu maçta Austria Vienna kazanır bahsine oynayanlara 2.30 oranını kazandırdı.
Austria Vienna takımının son 5 maçlık performansı: 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi. Konuk Rapid Vienna ise bu süreçte 2 kez kazandı, 1 beraberlik aldı, 2 kez yenildi.
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