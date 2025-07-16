Bugünkü maçlar 16 Temmuz 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Maç programı 16 Temmuz Çarşamba günü oynanacak karşılaşmaları merak eden sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu maçları oynanacak. Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final heyecanı yaşanacak. Türk takımlarının hazırlık maçları ise tüm hızıyla devam ediyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 16 Temmuz 2025 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri...
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16 Temmuz 2025 maç programı belli oldu. Böylece ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusu yanıt buldu. Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu rövanş mücadeleleri devam edecek. Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek final maçı oynanacak. Türk takımlarından Beşiktaş, Wolfsberger ile karşı karşıya gelecek. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 16 Temmuz 2025 bugünkü maç takvimi...
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16 TEMMUZ 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Şampiyonlar Ligi - 1.Eleme Turu
21:45 Linfield FC - Shelbourne
21:45 Dinamo Minsk - Ludogorets Razgrad
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UEFA Konferans Ligi - 1. Eleme Turu
19:00 Auda - Larne FC
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Kadınlar Avrupa Şampiyonası - Çeyrek Final
22:00 Norveç - İtalya (TRT Spor)
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Hazırlık - Türk Takımları
17:00 Hatayspor - Vanspor FK
18:30 Göztepe - Kryvbas KR
19:30 Wolfsberger AC - Beşiktaş (HT Spor)
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İskoçya Lig Kupası - Grup H
21:45 Kilmarnock - Livingston
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Norveç Eliteserien
19:00 Fredrikstad - Bodo/Glimt
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