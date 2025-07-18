Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Son dakika: İstanbul'da son 65 yılın en kurak haziranı yaşandı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da son 65 yılın en kurak haziranı yaşandı

        Yazı kurak geçiren Marmara Bölgesi'nde bulunan İstanbul, geçen ay son 65 yılın en düşük haziran yağışını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 11:14 Güncelleme: 18.07.2025 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da son 65 yılın rekoru!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Marmara Bölgesi haziran ayı yağış miktarının uzun yıllar ortalaması 41,5 milimetre olarak gerçekleşti.

        Bölge, Haziran 2024'te 3,4 milimetre, geçen ay ise 2,4 milimetre yağış aldı. Böylece bu sene bölgedeki haziran yağışlarının, uzun yıllar ortalamasına kıyasla yüzde 94, geçen senenin aynı ayına göre ise yüzde 29 azaldığı belirlendi.

        Geçen ay 0,5 milimetre yağış alan İstanbul'da, son 65 yılın en düşük haziran yağışı kaydedildi. İstanbul, aynı zamanda yüzde 99 ile normaline göre yağışın en fazla azaldığı il oldu.

        REKLAM

        Ayrıca Balıkesir, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de son 65 yılın en düşük haziran yağışları kaydedildi.

        İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine, son günlerde Türkiye'de havaların son derece sıcak, yağışların yetersiz olduğunu söyledi.

        Ülkede son 2 yıldır kurak bir dönem yaşandığını, bu haziranda da havaların sıcak ve yağışsız geçtiğini belirten Toros, haziran yağışlarının ülkede yüzde 63 azaldığını kaydetti.

        - "Şu anda İstanbul'da kişi başı su kullanımı 200 litrenin üzerinde"

        Toros, haziranda Marmara Bölgesi'nin yüksek basıncın etkisi altında kaldığına dikkati çekerek, "Marmara'da yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 94 azaldı. İstanbul'da ise normaline göre yağışlar yüzde 99 azaldı. Haziranda neredeyse hiç yağış almadık." dedi.

        Suyun hayatın bir parçası olduğunu dile getiren Toros, yağışların azalmasının barajlara da yansıdığını, barajlardaki su seviyesinin hızla yüzde 60'ın altına düştüğünü ifade etti.

        Prof. Dr. Toros, su tasarrufunun her alanda yapılması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Suyumuz bittiği zaman hem evde hem iş yerinde hem de tarımda veya bitkilerde kullanımlar bize zarar verecek. Onun için de gerekli tedbirleri şimdiden almak gerekiyor. Tahminler, hem temmuzun sonundaki günlerin hem de ağustosun sıcak geçeceği yönünde. Sıcaklıklar arttıkça su yüzeyinden buharlaşma artıyor. Hem bizlerin hem de ekosistemdeki her şeyin suya ihtiyacı artıyor. Şu anda İstanbul'da kişi başı su kullanımı 200 litrenin üzerinde. Bunu mutlaka aşağıya düşürmemiz gerekiyor ki o barajlardaki su yetsin. Çünkü uzun dönem daha o suyu kullanmak zorundayız."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dünya çapında 1.279 deprem tespit etti
        Dünya çapında 1.279 deprem tespit etti
        Rekor üstüne rekor
        Rekor üstüne rekor
        Kocası anaflaktik şok, kendisi kalp krizi geçirdi!
        Kocası anaflaktik şok, kendisi kalp krizi geçirdi!
        AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar
        AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar
        Dev ağaç dalı 11 kişiyi hastanelik etti!
        Dev ağaç dalı 11 kişiyi hastanelik etti!
        Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti
        Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Danıştay'dan zorunlu din dersine onay
        Danıştay'dan zorunlu din dersine onay
        Morata'ya eş durumu!
        Morata'ya eş durumu!
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        İsrail'in Dürzilere destek için Suriye'yi bombalamasının arka planında ne var?
        İsrail'in Dürzilere destek için Suriye'yi bombalamasının arka planında ne var?
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Sağanak yağmur var!
        Sağanak yağmur var!
        Kredilerde KKDF kesinti oranı bellirlendi
        Kredilerde KKDF kesinti oranı bellirlendi
        Beşiktaşlılar, Avrupa heyecanını HT Spor'da yaşayacak!
        Beşiktaşlılar, Avrupa heyecanını HT Spor'da yaşayacak!
        'Yalnız tatil'de nelere dikkat etmeli?
        'Yalnız tatil'de nelere dikkat etmeli?
        Habertürk Anasayfa