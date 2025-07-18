AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Marmara Bölgesi haziran ayı yağış miktarının uzun yıllar ortalaması 41,5 milimetre olarak gerçekleşti.

Bölge, Haziran 2024'te 3,4 milimetre, geçen ay ise 2,4 milimetre yağış aldı. Böylece bu sene bölgedeki haziran yağışlarının, uzun yıllar ortalamasına kıyasla yüzde 94, geçen senenin aynı ayına göre ise yüzde 29 azaldığı belirlendi.

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Geçen ay 0,5 milimetre yağış alan İstanbul'da, son 65 yılın en düşük haziran yağışı kaydedildi. İstanbul, aynı zamanda yüzde 99 ile normaline göre yağışın en fazla azaldığı il oldu.

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Ayrıca Balıkesir, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de son 65 yılın en düşük haziran yağışları kaydedildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine, son günlerde Türkiye'de havaların son derece sıcak, yağışların yetersiz olduğunu söyledi.

Ülkede son 2 yıldır kurak bir dönem yaşandığını, bu haziranda da havaların sıcak ve yağışsız geçtiğini belirten Toros, haziran yağışlarının ülkede yüzde 63 azaldığını kaydetti.

- "Şu anda İstanbul'da kişi başı su kullanımı 200 litrenin üzerinde" Toros, haziranda Marmara Bölgesi'nin yüksek basıncın etkisi altında kaldığına dikkati çekerek, "Marmara'da yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 94 azaldı. İstanbul'da ise normaline göre yağışlar yüzde 99 azaldı. Haziranda neredeyse hiç yağış almadık." dedi. Suyun hayatın bir parçası olduğunu dile getiren Toros, yağışların azalmasının barajlara da yansıdığını, barajlardaki su seviyesinin hızla yüzde 60'ın altına düştüğünü ifade etti. Prof. Dr. Toros, su tasarrufunun her alanda yapılması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Suyumuz bittiği zaman hem evde hem iş yerinde hem de tarımda veya bitkilerde kullanımlar bize zarar verecek. Onun için de gerekli tedbirleri şimdiden almak gerekiyor. Tahminler, hem temmuzun sonundaki günlerin hem de ağustosun sıcak geçeceği yönünde. Sıcaklıklar arttıkça su yüzeyinden buharlaşma artıyor. Hem bizlerin hem de ekosistemdeki her şeyin suya ihtiyacı artıyor. Şu anda İstanbul'da kişi başı su kullanımı 200 litrenin üzerinde. Bunu mutlaka aşağıya düşürmemiz gerekiyor ki o barajlardaki su yetsin. Çünkü uzun dönem daha o suyu kullanmak zorundayız."