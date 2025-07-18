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        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı

        İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik operasyonda kooperatiflerdeki usulsüzlüklere yönelik soruşturma kapsamında eski belediye başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında iddianame hazırlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 09:26 Güncelleme: 18.07.2025 - 09:39
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        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
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        İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik operasyonun ardından 'kooperatiflerdeki usulsüzlüklere' yönelik soruşturma kapsamında eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 65 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

        DHA'da yer alan habere göre sanıklar için 3 yıl ile 45 yıl arasında değişen hapis cezaları talep edildi.

        İZBETON'a yönelik operasyonun ardından 'kooperatiflerdeki usulsüzlüklere' yönelik soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. İddianamede; Örnekköy 3'üncü etap, Örnekköy 4’üncü Etap, Gaziemir-Aktepe/Emrez Mahallesi 1'inci Etap, Karabağlar 3’üncü Etap ve Karabağlar 4’üncü Etapta kat karşılığı inşaat işlerinde usulsüzlük yapıldığı yönünde bildirilen suç duyuruları sonucunda 449 mağdur, 7 şikayetçi, Maliye ve Hazine Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İZBETON A.Ş.'nin suçtan zarar gören olarak tespit edildiğine yer verildi.

        "NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK" SUÇLAMASI

        Aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu dahil olmak üzere 11'i tutuklu 65 sanığın iştirak halinde ve zincirleme şekilde; nitelikli dolandırıcılık suçlarına karıştıkları belirtildi. Sanıkların, kamu kurum ve kuruluşlarını, kamu meslek kuruluşlarını, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerini araç olarak kullandıkları kaydedildi. Sanıklar için 3 yıl ile 45 yıl arasında değişen hapis cezaları talep edildi.

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