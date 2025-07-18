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        Haberler Gündem Yargı Son dakika: İBB soruşturmasında 18 gözaltı kararı daha | Son dakika haberleri

        İBB soruşturmasında 18 gözaltı kararı daha

        İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 18 kişi için gözaltı kararı verildi. Boğaziçi A.Ş Genel Müdür Müşaviri Deniz Erzincan ve Satınalma Uzmanı Ali Cüneyt Özdemir'in de aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

        Giriş: 18.07.2025 - 08:17 Güncelleme: 18.07.2025 - 10:05
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        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

        Derinleştirilen soruşturma kapsamında elde edilen deliller neticesinde savcılık, 18 şüpheli hakkında "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarına yönelik gözaltı kararı verdi.

        REKLAM

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı.

        KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

        Boğaziçi A.Ş Genel Müdür Müşaviri Deniz Erzincan ve Satınalma Uzmanı Ali Cüneyt Özdemir'in de aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

        Gözaltına alınanlar arasında; Erdinç Karataş, Ahmet Kudu, Erdal Günaydın, Muzaffer Hacımustafaoğlu, Can Karataş, Abdullah Karataş, Metin Demirci, Oktay Nuri Çelik, Ali Haydar Özkazanç, Murat Timuçin Altıer, Deniz Erzincan, Ali Cüneyt Özdemir, Av. Gülşen Çokyiğit, Taylan Çokyiğit yer aldı.

        Gözaltı kararı verilen 18 kişiden 14’ü gözaltına alındı.

        GÖZALTINA ALINANLAR

        1-Erdinç Karataş-AKM YAPI TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş. UNVANLI FİRMA TEMSİLCİSİ

        2-Ahmet Kudu- KCT YOL YAPI İNŞ. TİC. A.Ş. UNVANLI FİRMA TEMSİLCİ

        3-Erdal Günaydın-KCT YOL YAPI İNŞ. TİC. A.Ş. UNVANLI FİRMA TEMSİLCİ

        4-Muzaffer Hacımustafaoğlu-KCT YOL YAPI İNŞ. TİC. A.Ş. UNVANLI FİRMA TEMSİLCİ

        5-Can Karataş-AKM YAPI TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş. UNVANLI FİRMA TEMSİLCİSİ

        6-Abdullah Karataş- AKM YAPI TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş. VE KCT YOL YAPI İNŞ. TİC. A.Ş. UNVANLI FİRMALARIN TEMSİLCİSİ

        7-Metin Demirci-AKM YAPI TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş. UNVANLI FİRMA TEMSİLCİSİ

        8-Oktay Nuri Çelik- AKM YAPI TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş. UNVANLI FİRMA TEMSİLCİSİ

        9-Ali Haydar Özkazanç-AKM YAPI TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş. UNVANLI FİRMA TEMSİLCİSİ

        10-Murat Timuçin Altıer-ETEMM YÖNETİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. ÜNVANLI FİRMA TEMSİLCİSİ

        11-Deniz Erzincan-BOĞAZİÇİ A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

        12-Ali Cüneyt Özdemir-BOĞAZİÇİ A.Ş. SATIN ALMA PERSONELİ

        13-Gülşen Çokyiğit- İSPER İSTANBUL BÜRO İŞÇİSİ

        14-Taylan Çokyiğit-MALTEPE BELEDİYESİNDE EKONOMİST

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