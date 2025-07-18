"Pezeşkiyan geçtiğimiz ay İsrail saldırısında yaralandı"

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve 12 gün süren çatışmalar sırasında, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yaralandığı iddia edilmişti.

Pezeşkiyan'ın da katıldığı Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi toplantısının yapıldığı binaya İsrail'in saldırı düzenlediği bildirilmişti.

CBS'e konuşan ABD'li istihbarat kaynakları, Pezeşkiyan'ın yaralandığına ilişkin bilgiyi teyit etti.

Pezeşkiyan, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda, İsrail'in kendisine suikast girişiminde bulunduğunu ifade etmişti.

Pezeşkiyan, İsrail'in kendisini öldürmek üzere hareket ettiğini ancak başarısız olduğunu bildirdi.

İsrail’in, İran’a saldırıları sırasında Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın da aralarında bulunduğu üst düzey devlet yetkililerinin katıldığı Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi toplantısının yapıldığı binayı vurduğu, Pezeşkiyan ve diğer yetkililerin hedef alınan binadan çıkarken bacaklarından hafif şekilde yaralandıkları açıklandı.

İsrail’in İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi toplantısının yapıldığı binaya yönelik saldırı girişimine dair detaylar, yarı resmi Fars Haber Ajansı tarafından yayımlandı.

Habere göre saldırı, 16 Haziran'da sabah erken saatlerde Tahran’ın batısındaki bir binanın alt katlarında gerçekleşti. O sırada binada üç devlet erkini temsil eden liderler ve üst düzey yetkililerin katılımıyla Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi toplantısı yapılıyordu.

Saldırının, Eylül 2024'te Beyrut'ta İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’a yönelik saldırıya benzer şekilde planlandığı ve İsrail'in binanın giriş ve çıkışlarını altı bomba ya da füzeyle hedef alarak kaçış yollarını kapatmaya ve hava akışını kesmeye çalıştığı belirtildi.

Patlamalar sonucunda toplantı katında elektriklerin kesildiği ancak yetkililerin, daha önceden planlanmış bir acil çıkış kapısını kullanarak binayı terk etmeyi başardığı bilgisi verildi. Çıkış sırasında Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da dahil olmak üzere bazı üst düzey yetkililerin bacaklarından hafif şekilde yaralandığı ifade edildi.

Saldırganların hedef hakkında sahip olduğu detaylı ve doğru bilgilerin içeriden bir bilgi aktarımı ihtimalini güçlendirdiği ve bu doğrultuda güvenlik birimlerinin soruşturma başlattığı bildirildi.