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        Haberler Dünya Suriye'nin güneyinde gerginlik sürüyor | Dış Haberler

        Suriye'nin güneyinde gerginlik sürüyor

        Suriye'nin güneyinde tansiyon tekrardan yükseldi. Dürziler ile Arap aşiretleri arasında gerginlik sürüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2025 - 09:20 Güncelleme: 18.07.2025 - 11:53
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        Suriye'de gerginlik sürüyor
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        HÜKÜMET GÜÇLERİ SEVK EDİLMİYOR

        Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba, hükümet güçlerinin Süveyda'ya sevk edildiğine dair iddiaları reddetti

        İSRAİL'DEN DÜRZİLERE YARDIM

        İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Dürzilere insani yardım gönderilmesine ilişkin talimat verdi

        ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

        Suriye'nin güneyinde bulunan Süveyda'daki çatışmaların, şehir merkezinin batısında yoğunlaşarak devam ettiği ifade edildi.

        ŞAM'DA SON DURUM

        Habertürk muhabiri Alihan Tok, Şam'da günlük hayat akışının normal bir şekilde devam ettiğini bildirdi.

        SÜVEYDA'YA YENİDEN KONUŞLANACAK

        Suriye ordusunun, Arap aşiretleri ile Dürziler arasındaki çatışmaları sonlandırmak üzere Süveyda'ya yeniden konuşlanmaya hazırlandığı bildirildi. Açıklamada Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsünden geldi.

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        Şam'da güvenlik önlemleri

        İsrail tarafından saldırıya uğrayan Suriye Savunma Bakanlığı çevresinde güvenlik önlemleri sürüyor. Habertürk muhabiri Alihan Tok'un aktardığı bilgilere göre, Şam'a girişlerde de güvenlik tedbirleri uygulanıyor.

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