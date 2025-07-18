Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Son dakika: Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti | Dış Haberler

        Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti

        Avusturyalı rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner, İtalya'da motorlu yamaç paraşütü yaparken çakılarak hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2025 - 09:32 Güncelleme: 18.07.2025 - 09:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Avusturyalı rekortmen 56 yaşındaki Felix Baumgartner, İtalya'da yamaç paraşütü yaparken hayatını kaybetti.

        Uzay sınırından yaptığı atlayışla tanınan Felix Baumgartner, İtalya'nın orta kesimlerinde yer alan Marche bölgesindeki Porto Sant'Elpidio üzerinde motorlu yamaç paraşütünün kontrolünü kaybederek, bir otelin yüzme havuzunun yakınına çakıldı.

        Porto Sant'Elpidio Belediye Başkanı Massimiliano Ciarpella, gelen haberlere göre, Baumgartner'ın havadayken ani bir sağlık sorunu yaşamış olabileceğini belirterek, "cesaret ve ekstrem uçuşlara olan tutkunun sembolü" olan bu kişinin ölümü nedeniyle başsağlığı diledi.

        REKLAM

        UZAY SINIRINDAN ATLAYARAK REKOR KIRMIŞTI

        "Korkusuz Felix" olarak bilinen Avusturyalı rekortmen 2012 yılında özel kıyafetlerle Dünyadan 38 km yüksekliğinden, uzay sınırından atlayarak ses hızını aşan ilk paraşütçü olmuştu. Baumgartner, saatte 1.343 kilometreyi aşan bir hıza ulaşmıştı.

        Avusturyalı eski askeri paraşütçü Baumgartner, aralarında Brezilya'daki Kurtarıcı İsa heykelinin de bulunduğu dünyanın dört bir yanındaki uçaklardan, köprülerden, gökdelenlerden ve ünlü simge yapılardan binlerce atlayış gerçekleştirmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        Kredilerde KKDF kesinti oranı bellirlendi
        Kredilerde KKDF kesinti oranı bellirlendi
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        İsrail'in Dürzilere destek için Suriye'yi bombalamasının arka planında ne var?
        İsrail'in Dürzilere destek için Suriye'yi bombalamasının arka planında ne var?
        Morata'ya eş durumu!
        Morata'ya eş durumu!
        Sağanak yağmur var!
        Sağanak yağmur var!
        Ahmed Şara ile görüştü
        Ahmed Şara ile görüştü
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Skriniar'ın önceliği Fenerbahçe!
        Skriniar'ın önceliği Fenerbahçe!
        Kasadan vasiyeti çıktı! Mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
        Kasadan vasiyeti çıktı! Mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
        Beşiktaşlılar, Avrupa heyecanını HT Spor'da yaşayacak!
        Beşiktaşlılar, Avrupa heyecanını HT Spor'da yaşayacak!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        'Yalnız tatil'de nelere dikkat etmeli?
        'Yalnız tatil'de nelere dikkat etmeli?
        Powell, "bina yenilemesi" projesine ilişkin sorulara yanıt verdi
        Powell, "bina yenilemesi" projesine ilişkin sorulara yanıt verdi
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        Kolanın formülüne de el attı
        Kolanın formülüne de el attı
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Habertürk Anasayfa