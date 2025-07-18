Biri hariç tüm illerde konut satışı arttı - Emlak Haberleri

Biri hariç tüm illerde konut satışı arttı - Emlak Haberleri

TÜİK'in yayımladığı haziran ayı konut satış verileriyle yılın ilk yarısının konut satış raporu ortaya çıktı.

Ocak-haziran döneminde ülke genelinde 691 bin 893 adetle geçen yıla göre yüzde 26,9 oranında daha fazla konut satıldı.

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Rakamlar incelendiğinde Şırnak dışındaki tüm illerde konut satışlarının geçen yılın ilk 6 ayına göre arttığı görüldü.

Konut satışlarının en çok arttığı şehir yüzde 100 ile Hakkari oldu. 2024'ün ilk 6 ayında 280 konutun satıldığı şehirde bu yıl 560 konut el değiştirdi.

Hakkari'nin dışında Bolu yüzde 66,1, Tunceli yüzde 52,3 ile en yüksek artışların yaşandığı şehirler olarak dikkat çekti.

ŞEHİR DEĞİŞİM ORANI (%) Hakkari 100.0 Bolu 66.1 Tunceli 52.3 Çankırı 49.9 Sivas 44.4 Bayburt 42.6 Kırklareli 41.0 Eskişehir 38.9 Kahramanmaraş 38.4 Samsun 38.4

3 büyük şehir incelendiğinde ise İstanbul'da satışlar yüzde 25,2 artışla 116 bin 483'e yükseldi. İzmir'de yüzde 38,2 artışla 41 bin 864 konut satıldı. Ankara'da ise yüzde 33,5'luk artışla 63 bin 444 konutun satıldığı görüldü.