Gözlerden ırak yeşil mucizeler: Dünyanın dört bir yanından görenleri hayran bırakan gizli bahçeler!
Dünyanın dört bir yanında, doğayla baş başa kalabileceğiniz saklı bahçeler, tarih ve huzurun iç içe geçtiği alanlar sunuyor. Turist kalabalıklarından uzak bu mekanlar, yalnızca belirli kişilerin bildiği güzellikleriyle dikkat çekiyor. Her biri kendine özgü bir hikâye taşıyan bu bahçeler, ziyaretçilerine zamanın ötesinde bir deneyim yaşatıyor....
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Bahçeler sadece çiçek ve bitkilerden ibaret değildir; kimi zaman bir sanatçının rüyası, kimi zaman bir kontesin mirasıdır. Gizli kalmış bu eşsiz yeşil alanlar, doğanın en zarif halini sergilerken, geçmişle bugünü ustalıkla harmanlıyor. İşte keşfetmeyi hak eden 8 gizli bahçe…
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MAINAU ADASI – ALMANYA
Mainau Adası, her doğa ve bahçe severin seyahat listesinde mutlaka yer alması gereken etkileyici bir yer. Almanya kıyılarında yer alan bu küçük ada, Kont ve Kontes Bernadotte tarafından finanse edilmiştir. Barok Saray, İtalyan Gül Bahçesi ve Kelebek Evi, ziyaretçilerin birkaç saat içinde göreceği doğa harikalarının sadece başlangıcı.
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LAS POZAS – MEKSİKA
Meksika'nın Huasteca bölgesine gizlenmiş bu bahçe, sürrealist mimarisiyle dikkat çekiyor. İngiliz şair ve sanatçı Edward James'in tasarladığı Las Pozas, yerel zanaatkârlarla birlikte inşa edilen 20’den fazla yapıya ev sahipliği yapıyor. 1944’te inşasına başlanan bu heykel bahçesi, doğayla iç içe geçmiş yapılarıyla sanat ve huzurun birleşim noktası.
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DROMOLAND CASTLE – İRLANDA
İrlanda’nın en ihtişamlı malikânelerinden biri olan Dromoland Kalesi, lüks iç mekânları ve tarihiyle tanınıyor. Ancak asıl sırrı, Versailles bahçelerinin de tasarımcısı olan André Le Nôtre’un ellerinden çıkmış gizli bir duvarla çevrili bahçesi. Son yıllarda Bahçıvan Dorthea Madden tarafından özenle restore edilen bu alan, Dromoland Gülü’ne de ev sahipliği yapıyor.
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NEWTON VINEYARD – ABD
Napa Vadisi’nde yer alan Newton Vineyard, 500 feet yükseklikte konumlanmış, Versailles bahçelerinden ilham almış gizli bir cennet. Kurucusu Peter Newton’ın İngiltere’deki çocukluk yıllarından ilham alarak yarattığı bu bahçede, lavanta türleri, gül çalıları, meyve ağaçları ve çamlar bulunuyor. Bahçeyi görmek isteyenler özel bir tadım ve tur programına katılabiliyor.
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DUNBAR'S CLOSE GARDEN – İSKOÇYA
Edinburgh’un Eski Şehri'nde yer alan bu bahçe, şehrin kalabalığına rağmen sessiz ve huzurlu bir alan sunuyor. 17. yüzyıl tarzında tasarlanan Dunbar's Close’a dar taş döşeli bir geçitten ulaşılıyor. 1976 yılında oluşturulmasına rağmen, ziyaretçileri adeta Elizabeth döneminin sonlarına taşıyor.
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SAIHOJI TAPINAĞI – JAPONYA
Kyoto’da yer alan Saihoji Tapınağı, yani diğer adıyla Kokedera (Yosun Tapınağı), sadece mektupla önceden davet alabilen ziyaretçilere açık. Bahçeye girmeden önce ziyaretçilerin dua etmesi ve dilek yazması gerekiyor. Bu uygulama, hem bahçenin huzurunu korumak hem de aşırı turizmin önüne geçmek amacıyla sürdürülüyor.
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CLAUDE MONET’NİN BAHÇELERİ – FRANSA
Claude Monet'nin Giverny’deki bahçeleri, artık pek de gizli sayılmasa da hâlâ büyüleyici etkisini koruyor. Clos Normand ve Su Bahçesi olmak üzere iki farklı alandan oluşan bu bahçeler, sanatçının tabloları kadar detaylı ve estetik şekilde tasarlanmış. Özellikle Japon köprüsü ve nilüfer havuzu ile Monet’nin imzasını taşıyor.
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NINFA BAHÇELERİ – İTALYA
Adını aldığı Ortaçağ kasabasının kalıntıları üzerine inşa edilen Ninfa Bahçeleri, büyüleyici bir doğa mucizesi. 18. yüzyılda İngiliz tarzında oluşturulan bu alan, 1300'den fazla bitki türüne ve 152 kuş türünü barındıran 2000 dönümlük doğal koruma alanına sahip. Romantizm, tarih ve kuş gözlemi arayanlara eşsiz bir deneyim sunuyor.
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