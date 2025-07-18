Gözlerden ırak yeşil mucizeler: Dünyanın dört bir yanından görenleri hayran bırakan gizli bahçeler!

DROMOLAND CASTLE – İRLANDA

İrlanda’nın en ihtişamlı malikânelerinden biri olan Dromoland Kalesi, lüks iç mekânları ve tarihiyle tanınıyor. Ancak asıl sırrı, Versailles bahçelerinin de tasarımcısı olan André Le Nôtre’un ellerinden çıkmış gizli bir duvarla çevrili bahçesi. Son yıllarda Bahçıvan Dorthea Madden tarafından özenle restore edilen bu alan, Dromoland Gülü’ne de ev sahipliği yapıyor.