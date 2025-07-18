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        Haberler Gündem Güncel Boğaz'da kaçağa 2.durdurma kararı | Son dakika haberleri

        Boğaz'da kaçağa 2.durdurma kararı

        İstanbul Boğazı'nda kaçak eklenti yaptıkları tespit edilip yıkım kararı verilen 6 işletmeden biri olan Bebek Otel'deki kaçak yapı için de mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu kararla imar kanununu delen ve mevcut yapılara illegal eklenti yapan bir işletmenin de yıkım işlemi yapılamamış oldu. Boğaz'ın en görünür noktasındaki Bebek Otel'in kıyı şeridinden taşarak alan büyütme yaptığı tespit edilmişti. Habertürk'ten Öznur Karslı Çetiner'in haberi..

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 18.07.2025 - 12:08 Güncelleme: 18.07.2025 - 12:08
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        Boğaz'da kaçağa 2.durdurma kararı
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        Anıtlar Kurulu ile Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün İstanbul Boğazı'ndaki bazı işletmelerde tespit ettiği kaçak yapılar için Les Ottoman Otel’den sonra ilk yıkım 11 Temmuz’da Balyan Pastanesi’nde gerçekleştirilmişti.

        Ünlü otel zincirleri ile balık restoranlarının olduğu işletmelerin arasında Mandarin Otel, Les Ottoman Otel, Bebek Balıkçısı, ünlü Bebek Otel, Baylan Pastanesi, Arnavutköy Balıkçısı gibi işletmeler vardı. Baylan Pastanesi’ndeki yıkımın ardından İBB ekiplerinin ikinci durağı ise 18 Temmuz Cuma sabah saat 08.00’de ünlü Bebek Otel olacaktı.

        Ancak Bebek Balıkçısı gibi Bebek Otel için de işletme sahiplerinin itirazları üzerine mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bebek Balıkçısı için de 17 Temmuz’da planlanan yıkım işlemi mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle gerçekleştirilmemişti.

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        KIYI ŞERİDİNE TAŞAN KIŞ BAHÇESİ

        Söz konusu işletmelerden bazılarının kültür varlığı olarak tescilli yapılarda merdivenleri kaldırıp asansöre dönüştürdükleri, çatıyı kaldırıp üstü kapalı kış bahçesi yaptıkları, kıyı şeridini aşıp denize dolgu yaparak restoranı büyüttükleri tespit edilmiş, Boğaziçi Ön görünümünü ihlal ettikleri ortaya çıkmıştı.

        İBB Belediye Encümenliği’nin de gündemine gelen Boğaz hattındaki kaçak yapılaşmanın tespiti sonrasında diğer işletmelere ait kaçak eklentilerin gün gün hangi tarihlerde yıkılacağı da belli oldu. Eğer bu 2 işletme de itiraz etmez ise Arnavutköy Balıkçısı 30 Temmuz, Mandarin Otel’deki kaçak yapı yıkım tarihi de 1 Ağustos olarak planlanmış durumda. İstanbul’un incisi Boğaz’da imar durumunu delen 6 işletme ile başlayan yıkım süreci 1 Ağustos’a kadar devam edecek. Yıkım kararı verilen işletme sayısının da artabileceği belirtiliyor

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