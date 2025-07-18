Kamuda hastane, üniversite, bakanlık, demiryolları, karayolları, üretim santralleri ve hastanelerle birlikte birçok kurumda işçi statüsünde yer alanlar toplu sözleşmede son viraja gelindi.

Hükümet ilk teklifte 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için ise yüzde 8 zam teklifi yapmıştı. İlk teklifin ardından uzlaşı çıkmadığı için ikinci teklif bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 17 ikinci 6 ay yüzde 10 olarak duyurulmuştu. Fakat Türk-İş ve Hak-İş başta olmak üzere işçi sendikaları bu oranları yetersiz bulmuş, müzakereler tıkanma noktasına gelmişti.

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Hükümet, kamu işçilerine son zam teklifini bugün saat 11.00'de açıkladı. Teklifi 2025'in ilk 6 ayı için yüzden 17'den yüzde 24'e çıkarırken ikinci altı ay ve 2026 yılı için zam teklifi ise gerçekleşen enflasyon oranı oldu.

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Türk İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar açıklamalarda bulunarak, toplantıda bir yere gelindiğini ancak sonuç için önümüzdeki hafta yeniden toplanılacağını söyledi.

İŞÇİNİN TALEBİ NE?

Türk-İş ve Hak-İş tarafından ortak hazırlanan taslakta kamu işçilerinin günlük en düşük ücretinin bin 800 lira yükseltilmesi talep edilmişti. İşçi tarafı 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 50, ikinci dönem için ise yüzde 25'er zam yapılmasını talep ediyor.