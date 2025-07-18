Real Madrid yine gelir rekoru kırdı

İspanyol ekibi Real Madrid, saha içindeki başarılarının ardından saha dışında da rakiplerine fark atıyor. 2024/2025 sezonuna dair finansal tablolarını yayınlayan Real Madrid'in oyuncu satışı haricindeki geliri, önceki sezona göre yüzde 10 artışla 1 milyar 185 milyon euro'ya ulaştı.

2023/2024 sezonunda 1 milyar 73 milyon euro gelir elde eden kulüp, bu başarısıyla tarihte ilk 1 milyar euro gelir barajını aşan ilk futbol takımı olmuştu.

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RAKİPLERE FARK ATTI Deloitte'un yayınladığı 2025 Futbol Para Ligi raporu'na göre ilk 5'te yer alan kulüpler şöyle sıralanmıştı: Real Madrid - 1,05 milyar euro Manchester City - 838 milyon euro Paris Saint-Germain - 806 milyon euro Manchester United - 771 milyon euro Bayern Münih - 765 milyon euro (2023-2024 sezonuna göre)

SEZONU KÂRLA KAPATTI

Gelir kaleminde rekor imza atan Real Madrid, sezonu önceki sezona göre yüzde 56'lık artışla 24 milyon euro net kârla kapattı.

Kulübe ev sahipliği yapan Santiago Bernabeu Stadyumu'na 2019-2025 yılında 1 milyar 347 milyon euro yatırım yapıldı. 1 milyar 170 milyon euro kredi kullanılan proje için bu sezon 23 milyon euro'luk geri ödeme yapıldı. Henüz bu kredinin 1 milyar 132 milyon euro'luk ödemesi bulunuyor.

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2024/2025 sezonu raporunda kulübün kasasında 166 milyon euro nakit bulunduğu, özkaynağın 598 milyon euro olduğu, stadyum için kullanılan kredi dışında net borcun 11,7 milyon euro olduğu görüldü.

SADECE YAYIN GELİRİ GERİLEDİ

Real Madrid'in geride kalan sezonda finansal tablosunda sadece yayıncılık bölümünde gerileme kaydedildi. UEFA'nın havuz gelirlerinde yaptığı değişiklikler ve La Liga'nın yayın gelirindeki düşüş nedeniyle burada düşüş yaşandı.

Maç günü gelirleri, pazarlama ve stadyum gelirlerinde önemli artışlar gözlendi. Ürün satışı ve sponsorluk anlaşmalarından elde edilen gelir artırıldı. Yeni sezon için tahminlerin de paylaşıldığı rapora göre; kulüp konser akustiğine uygun düzenlemeler, stat içi hizmetler için altyapı geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. NFL ile anlaşma yaparak burada bir maç oynatarak buradan büyük bir gelir elde edilmesi planlar arasında. SPORTİF BAŞARIYI FİNANSAL BÜYÜMEYLE SÜRDÜRÜYOR Toplamda 15 kezle açık ara en fazla kazanan ekip konumunda olduğu Şampiyonlar Ligi'nde son 10 sezonun 5'inde zafere ulaşan Real Madrid, La Liga'da da en yakın rakibi Barcelona'nın 8 şampiyonluk önünde 36 mutlu sonla zirvede bulunuyor. Milli futbolcumuz Arda Güler'in de formasını giydiği Real Madrid, Başkan Florentino Perez'in liderliğinde hem sahada hem de saha dışında rakiplerine örnek olacak şekilde yönetiliyor.