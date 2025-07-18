Bazı günler geçmiyor bazen ise zaman nasıl geçti anlaşılmıyor! Zaman algımız neden bazen yavaşlar ya da hızlanır?

EĞLENCELİ ANLAR NEDEN ÇABUK GEÇER?

“Zaman su gibi aktı” dediğimiz eğlenceli ya da keyifli anlarda ise beynimiz dikkatini daha çok dış uyaranlara verir ve süreyi takip etmez. Bu da zamanın hızlı geçtiği hissini doğurur. Ayrıca, mutlu anılar genellikle daha az detayla hafızaya kaydedildiğinden, geri dönüp baktığımızda zaman daha kısa geçmiş gibi görünür.