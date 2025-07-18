Galatasaray'dan Coman bombası!
Galatasaray, Osimhen'in ardından dünyaca ünlü futbolcu Kingsley Coman'ı da listesine ekledi. Avrupa'dan talipleri olan Barış Alper Yılmaz'ın takımdan ayrılması halinde sarı-kırmızılılar, Fransız kanat oyuncusu için Bayern Münih ile masaya oturacak.
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Osimhen transferinde geri sayıma geçen Galatasaray, bomba bir ismin daha peşinde düştü: Kingsley Coman!
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Sarı-kırmızılılarda Avrupa'dan talipleri olan Barış Alper Yılmaz'ın takımdan ayrılması gündeme gelirken, sarı-kırmızılılar, milli yıldızın alternatifini Coman olarak belirledi.
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HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in aktardığı bilgilere göre; Fransız kanat oyuncusunu listesine ekleyen Galatasaray yönetimi, Barış Alper'in satılması halinde Coman için Bayern Münih ile görüşmelere başlayacak.
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Sol ve sağ kanatta görev yapabilen 29 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon 45 maçta forma giyerken, 9 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
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Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösterilen Coman'ın Bayern Münih ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.