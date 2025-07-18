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        Haberler Spor Futbol Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı! - Futbol Haberleri

        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!

        Benfica'da kariyerini sürdüren milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun, Portekiz ekibinden ayrılma kararı aldığı iddia edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2025 - 10:44 Güncelleme: 18.07.2025 - 10:44
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        • 1

          Geçtiğimiz sezon Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu için flaş bir iddia ortaya atıldı.

        • 2

          KEREM'DEN AYRILIK KARARI

          Portekiz basınından Record'un haberine göre; 26 yaşındaki futbolcu takımdan ayrılma kararı aldı.

        • 3

          26 yaşındaki oyuncunun, kendisine gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtiliyor.

        • 4

          ADI BEŞİKTAŞ'LA ANILIYOR

          Kerem Aktürkoğlu adı Benfica'dan Orkun Kökçü'yü transfer eden Beşiktaş'la anılıyor.

        • 5

          Geçtiğimiz sezon Benfica'da 53 maça çıkan Kerem, 16 gol - 13 asistlik performans sergiledi ve 3 bin 444 dakika sahada kaldı.

        • 6

          İlk sezonunda Portekiz Lig Kupası'nı kazanan milli oyuncunun, kulübüyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

        • 7
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