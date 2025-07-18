Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
Benfica'da kariyerini sürdüren milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun, Portekiz ekibinden ayrılma kararı aldığı iddia edildi.
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Geçtiğimiz sezon Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu için flaş bir iddia ortaya atıldı.
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KEREM'DEN AYRILIK KARARI
Portekiz basınından Record'un haberine göre; 26 yaşındaki futbolcu takımdan ayrılma kararı aldı.
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26 yaşındaki oyuncunun, kendisine gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtiliyor.
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ADI BEŞİKTAŞ'LA ANILIYOR
Kerem Aktürkoğlu adı Benfica'dan Orkun Kökçü'yü transfer eden Beşiktaş'la anılıyor.
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Geçtiğimiz sezon Benfica'da 53 maça çıkan Kerem, 16 gol - 13 asistlik performans sergiledi ve 3 bin 444 dakika sahada kaldı.
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İlk sezonunda Portekiz Lig Kupası'nı kazanan milli oyuncunun, kulübüyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
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