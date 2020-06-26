Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Mabel Matiz, önceki akşam Cihangir'de bir kadın arkadaşıyla görüntülendi. Matiz, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmak adına taktığı maskesiyle dikkat çekti.

Kadın arkadaşıyla arasında mesafeli şekilde yürümeye de özen gösteren Mabel Matiz'in koronavirüs salgınına karşı tam önlem aldığı gözlendi.