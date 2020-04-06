"KENDİMİ İFADE ETMEMEYİ TERCİH EDİYORDUM"

O dönemlerde kekeme olduğunu söyleyen Matiz, "İçine kapanık bir çocuktum. Daha çok kitaplarla, müzikle ilgilenen bir çocuktum. Çok evden çıkmazdım. Kekemeliğim de bunu biraz tetikledi diyebilirim. Kendimi ifade etmete çok zorlandığım için kendimi ifade etmemeyi tercih ediyordum" dedi.