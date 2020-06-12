Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, “Diş çekmeyi özlüyorum açıkçası. Bırakalı 10 yıl oldu. Dönmek istesem bile kısa bir oryantasyon sürecine ihtiyacım var” dedi.

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