Maaş farkları son durum, memur ve emekliler tarafından araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ek zam ödemelerinin yapılacağı tarih geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. İlgili ödemeleri henüz hesaplarında görmeyenler maaş farkları neden yatmadı konusuyla ilgili araştırmalara hız verdi. Bilindiği gibi, memur ve memur emeklileri maaşlarını düzenleme öncesinde aldıkları için zamlar ek zam Ocak ayı maaşlarına yansımadı. Peki, maaş farkları yattı mı, ne zaman ödenecek? 14 günlük ek zam farkı ne zaman hesaplara yatacak? İşte maaş farkları ile ilgili son gelişmeler