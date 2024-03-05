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        Haberler Ekonomi Turizm Luxin Türkiye, 7. kez düzenlenecek - Turizm Haberleri

        Luxin Türkiye, 7. kez düzenlenecek

        Türkiye'ye yönelik lüks seyahati tanıtma amacıyla düzenlenen Luxin Türkiye, bu yıl 7. defa toplanıyor. 2014 yılında ilki gerçekleştirilen Luxin Türkiye bu yıl 11 – 14 Mart tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 15:26 Güncelleme: 05.03.2024 - 15:26
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        Luxin Türkiye, 7. kez düzenlenecek
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        Dünyadan lüks seyahat acentesi sahiplerini ve yöneticilerini ağırlayacak olan etkinlikte 40 ülkeden yaklaşık 200 katılım bekleniyor. Türkiye’den de otellerin katılımcı olarak bulunacağı etkinlik, başta İzmir ve Kapadokya olmak üzere İstanbul dışındaki lüks destinasyonların da tanıtımı misyonunu üstlenecek.

        Luxin Türkiye, Sürdürülebilir Turizm Derneği Başkanı Adviye Bergemann tarafından düzenleniyor. Etkinlikte 3 binin üzerinde buluşma ve iş görüşmesi gerçekleştiriliyor.

        Luxin Türkiye organizasyonunun kurucusu Adviye Bergemann, etkinlikle ilgili, “2028 yılına dair belirlenen hedeflere ulaşmanın en hızlı ve en güvenilir yolu, Türk turizmindeki lüks tatil tüketicilerinin sayısını artırmaktır. Bu 90 milyon turist ve 100 milyar USD turizm geliri hedeflerine erişmek için kritik bir adımdır. Gelirlerdeki kişi başına artış eğilimini sürdürmek ve bu ivmeyi artırmak için, ülkemize lüks turizm tüketici kitlesini çekmek büyük önem taşımaktadır. Turizm gelirleri, Türkiye ekonomisinin yüzde 5,5'ini oluşturmakta ve gelirlerin ihracat gelirlerindeki payı yüzde 24,5'tir. Bu veriler, ülkemiz için turizm gelirlerinin stratejik bir öneme sahip olduğunu açıkça göstermektedir. Planlanan organizasyon, dünyanın farklı bölgelerinden 200 seyahat acentesi kurucusu ve üst düzey yöneticisine, lüks turizm unsurlarını birebir deneyimleme fırsatı sunacaktır. Bu özel ziyaretçiler, Türkiye'deki turizm olanaklarını deneyimlemek üzere davet edilmiş lüks turizm satıcılarıdır” diye konuştu.

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