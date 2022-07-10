Lunaparkta gondol faciası!

DHA

Malatya'da lunaparkta, arkadaşlarıyla birlikte gondola binen Ahmet Kaya (26), güvenlik kemerinin açılması sonucu yere düşerek hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre feci olay, Orduzu Pınarbaşı mesire alanındaki lunaparkta meydana geldi. Bayram günü eğlenmek için lunaparka gelen Ahmet Kaya, arkadaşları ile birlikte gondola bindi. Gondol hareket ettikten kısa süre sonra güvenlik kemeri açılan Kaya, gondoldan düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Ahmet Kaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.