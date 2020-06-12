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Ocak ayından itibaren dünyayı etkisine alan Covid-19 salgını, eğlence ekonomisini de oldukça etkiledi. Normal şartlarda bahar aylarından itibaren dolup taşan eğlence parkları, kapılarını açmak için gözlerini İçişleri Bakanlığı’ndan gelecek izne çevirdi.

Pandemi süresince dünyada ve Türkiye’deki tüm gelişmeleri sıkı sıkıya takip ettiklerini belirten Lunaparklar Komite Başkanı ve Dal Lunapark Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dal, "Türkiye’deki tüm lunaparklar ve eğlence merkezleri ile iletişim halindeyiz. Pandemi süreci bize gösterdi ki, hepimiz üstümüze düşeni yaparak salgın gibi en büyük düşmanın bile üstesinden gelebiliyoruz. Şimdi yeni normalleşme sürecinde eskisi gibi olmasa da bu birliği gösteren vatandaşlarımızın eğlenmek hakkı diyerek tüm önlemlerimizi aldık" diye konuştu.

Normalleşme sürecinde kapılarını açmak için heyecanlandıklarını belirten Mustafa Dal, "Amacımız tüm misafirlerimizi de bu yoğun ve sıkıcı dönemin ardından ‘sağlıklı’ bir şekilde eğlenceyi yeniden zirveye taşımak" dedi.

'YÜZDE 50 KAPASİTE İLE ÇALIŞACAKLAR'

Lunaparklarda aldıkları önlemlerden de bahseden Mustafa Dal, "Parklarımız pandemi dönemi riskleri ortadan kalkana kadar yüzde 50 kapasite ile çalışacaklar" dedi.

Parklara girişlerde mutlaka ateş ölçümü yapılacağını belirten Dal, "Maskesiz ve eldivensiz kesinlikle giriş kabul edilmeyecek. Oyuncaklarda yan yana kimse oturtulmayacak ve personelimiz sürekli kontrolleri gerçekleştirecek" diye konuştu.

Oyuncakların sürekli dezenfekte edileceğini de vurgulayan Mustafa Dal, "Girişlerde tek sıra ve 2 metre mesafe olacak şekilde, misafirlerimizi kabul edeceğiz. Belirli kapasiteyi aştığı anda, içeri alımları durduracağız" bilgisini paylaştı.