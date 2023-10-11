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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Luka Modric'ten Arda Güler'e büyük övgü! - Futbol Haberleri

        Luka Modric'ten Arda Güler'e büyük övgü!

        Hırvatistan Milli Takım kaptanı Luka Modric, A Milli Takımımız'la oynayacakları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Kendilerini çok bir maçın beklediğini belirten yıldız futbolcu, Real Madrid'den takım arkadaşı Arda Güler hakkında ise, "Arda harika bir çocuk, çok yetenekli bir oyuncu. Onu çok parlak bir gelecek bekliyor. Real Madrid taraftarına büyük sevinçler yaşatacağına eminim." dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 23:41 Güncelleme: 11.10.2023 - 23:41
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        Modric'ten Arda Güler'e büyük övgü!
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        Hırvatistan Milli Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D grubu 6'ncı maçında 12 Ekim Perşembe TSİ 21:45'te Türkiye'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde Hırvatistan Milli Takım kaptanı Luka Modric, Opus Arena'da açıklamalarda bulundu.

        Kendilerini zor bir maçın beklediğini dile getiren Modric, "Bizi çok iyi bir takıma karşı çok zor bir maç bekliyor. Türkiye harika bir takım, onlara hep saygı duyuyoruz. Türkiye'ye karşı birçok kez oynadık bu maçlar hep çok zor ve sonucu belirsiz karşılaşmalar oldu. Türkiye çok kaliteli bir takım ama biz ev sahibiyiz, yeni statta, taraftarımızın karşısında kazanmak istiyoruz. Saygı gösterdiğimiz ve büyük bir takıma karşı oynayacağımız da belli" diye konuştu.

        "HIRVATİSTAN'A LAYIK BİR STADYUM SONUNDA VAR DİYEBİLİRİM"

        Opus Arena'nın Hırvatistan´daki en yeni ve modern stat olduğunu dile getiren Modric, milli takım olarak bu statta ilk maçlarına çıkacaklarını belirterek, "Stadyum harika gözüküyor. 15 senedir milli takım için oynuyorum. Dışarıdan stadyumu görme fırsatım oldu ama daha tüm stadı gezemedim. Hırvatistan'a layık bir stadyum sonunda var diyebilirim. Umarım yarın sonuç da güzel olacak" şeklinde konuştu.

        "TAKIMDAKİ EKSİKLER BİZİM İÇİN BÜYÜK HANDİKAP"

        Takımdaki eksiklerin kendileri için büyük handikap olduğunu ifade eden Modric, "Bu aynı zamanda takıma yeni katılan oyuncular çok büyük fırsat. Çünkü bu onların milli takım kariyerlerini değiştirebilir. Oynayacağımız maç olağan bir maç değil, çok büyük takıma karşı oynayacağımız bir karşılaşma. Ivan Perisic, zor bir sakatlık yaşadı. Onunla görüşüyorum, bu bizim için büyük bir darbe çok önemli bir oyuncu. Onun karakterini tanıyorum, eminim aynı şekilde dönecek. Ne zaman döneceğini bilmiyorum, sağlıklı dönsün acele etmeye gerek yok. Bazı oyuncular sakatlandı ama bu genç oyuncular için bir fırsat. Böyle durumlar olunca Hırvatistan karışık durumları seviyor ve daha çok oyundan zevk alıyor" dedi.

        "ARDA GÜLER ÇOK YETENEKLİ BİR OYUNCU"

        Real Madrid'den takım arkadaşı Arda Güler hakkında da konuşan Modric, "Arda harika bir çocuk, çok yetenekli bir oyuncu. Onu çok parlak bir gelecek bekliyor. Real Madrid taraftarına büyük sevinçler yaşatacağına eminim. Maalesef yaşadığı sakatlık nedeniyle henüz bu yeteneğini ortaya koyma fırsatı bulamadı. Eminim önünde harika bir gelecek var" diye konuştu.

        "ARDA GÜLER´İ KİMSEYLE KIYASLAMAYA GEREK YOK"

        Modric, "Arda Güler, Türkiye'nin Luka Modric'i olur mu?" şeklinde yöneltilen soruya şu yanıtı verdi: "Bırakın Arda Güler, Arda Güler olsun. Onu kimseyle kıyaslamaya gerek yok. Eminim kalitesini gösterecek ve büyük bir kariyeri olacak. Baskı altında olmasına gerek yok."

        "FİZİKSEL VE MENTAL OLARAK İYİ DURUMDAYIM"

        Modric, bu sezon Real Madrid'de daha az süre almasıyla alakalı ise şunları söyledi: "Benim için bu yeni bir durum, ben hep oynamak istiyorum, kenarda oturmak istemiyorum. Fiziksel ve mental olarak iyi durumdayım. Bu her oyuncu için normal bir süreç, benim için iyi olacak mı ileride göreceğiz."

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