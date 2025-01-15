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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Luis Figo'dan Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kenan Yıldız'a övgü - Fenerbahçe Haberleri

        Luis Figo'dan Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kenan Yıldız'a övgü

        Portekizli dünyaca ünlü efsane futbolcu Luis Figo, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kenan Yıldız'dan övgü ile bahsetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 12:24 Güncelleme: 15.01.2025 - 12:24
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        Figo'dan milli yıldızlara övgü!
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        Floransa'da düzenlenen 107. Uluslararası Pitti Uomo Fuarı'nda markasının yeni koleksiyonunu tanıtan Figo, burada yaptığı açıklamada Avrupa'nın önde gelen liglerinde önemli kulüplerde oynayan Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kenan Yıldız'a övgüler yağdırdı.

        TRT SPOR İtalya muhabiri Dündar Keşaplı'ya özel açıklamalarda bulunan İnterli eski futbolcu Figo, Inter'in her zaman kazanmaya aday olduğunu belirterek, "Inter, İtalya'nın en güçlü takımlarından biri. Kazanmaya devam etmek ve hedeflerine ulaşmak için yeterli kaliteye sahip. Hakan Çalhanoğlu'nun ise Inter için değerli ve önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum" dedi.

        Figo, Real Madrid forması giyen Arda Güler ve Juventus'ta oynayan Kenan Yıldız hakkında ise "Onlar kaliteli ve çok başarılı oyuncular. Ancelotti gibi tecrübeli bir hocanın kanatları altında Arda'nın sabırlı olması ve çalışmaya devam etmesi gerekiyor. Geleceği parlak ve çok başarılı. Kenan da yetenekli ve 10 numaranın kıymetini bilmeli" ifadelerini kullandı.

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