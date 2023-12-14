Lugano - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Bu oyuncuların yanı sıra sakatlıkları sona eren ancak henüz hazır durumda bulunmayan Arthur Masuaku, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç'ın Lugano maçı kadrosunda yer almayacağı aktarıldı. Öte yandan Necip Uysal'ın da dün gerçekleştirilen idmanda sol alt baldır arka adalesinde birinci derece yaralanma tespit edildiği ve oyuncunun durumunun maç saatinde belli olacağı kaydedildi.