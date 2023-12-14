Lugano - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

STAT: Letzigrund Stadı

HAKEM: Pawel Raczkowski

SAAT: 23.00

YAYIN: Exxen

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruptan çıkma ihtimali bulunmayan Beşiktaş, D Grubu'ndaki son maçında İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Lugano: Saipi, Arigoni, Mai, Hajrizi, Hajdari, Mahmoud, Sabbatini, Bislimi, Steffen, Cimignani, Celar

Beşiktaş: Ersin, Onur, Amartey, Bakhtiyor, Emrecan, Amir, Salih, Oxlade-Chamberlain, Muleka, Tayfur, Cenk.

Tedavisi devam eden oyuncuların yanı sıra kadro dışı bırakılan Rachid Ghezzal, Valentin Rosier, Jean Onana, Eric Bailly ve Vincent Aboubakar da Lugano mücadelesinde forma giymiyor.

Ligde 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetinin yanı sıra tek galibiyetini Beşiktaş karşısında alan Lugano ise 3. basamakta bulunuyor.

Grubun ilk haftasında Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak 1 puan alabilen Beşiktaş'ın grupta galibiyeti bulunmuyor. Geride kalan 5 haftada 4 yenilgi ve 1 beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, son sırada yer alıyor.

İki takım arasında İstanbul'da yapılan ilk mücadele Beşiktaş'ta bir dönemin sonunu getirdi.

İSVİÇRE TAKIMLARIYLA 4. MAÇ

Siyah-beyazlı takım, İsviçre ekipleriyle 4. kez karşı karşıya geliyor.

2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Zürih ile eşleşen Beşiktaş, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı rakibini İstanbul'da 2-0 mağlup etti.

Beşiktaş, bu sezon ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bir başka İsviçre ekibi Lugano'nun rakibi oldu. Siyah-beyazlı ekip, İstanbul'daki karşılaşmada 2-0 öne geçmesine rağmen Valentin Rosier'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldığı karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı.