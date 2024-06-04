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        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'Loves2Dance Festival' dans ettirecek

        'Loves2Dance Festival' dans ettirecek

        House'tan disco'ya, electronik müzikten progressive techno'ya dansın en iyi sanatçılarının ağırlanacağı 'PSM Loves2Dance Festival'i 29 Haziran'da Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2024 - 00:24 Güncelleme: 04.06.2024 - 00:24
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        'Loves2Dance Festival' dans ettirecek
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        PSM Loves2Dance Festival, house’tan disco’ya, electronik müzikten progressive techno’ya kadar dans müziğinde en sevilen seslerini yepyeni bir festival konseptiyle müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

        Zorlu PSM’nin İstanbul müzik festivallerine bir yenisini daha eklediği festivalde; Almanya’nın önde gelen elektronik müzik sanatçısı ve yapımcısı olan, deneysel tekno müziğin son yıllarda en sevilen isimleri arasında yer alarak sahnede kendi ürettiği videoları da kullanan Christian Löffler, pek çok farklı enstrümanı bir araya getiren şarkılarıyla ve “Wicked Games” şarkısıyla listeleri altüst eden Berlin merkezli elektronik müzik üreticisi Parra For Cuva, Almanya’nın Hamburg kentinin yetiştirdiği en parlak isimlerden olan Stimming,indie/folk-pop geçmişiyle, yetenekli şarkıcı-söz yazarı Natascha Polké müzikseverlerle buluşacak.

        Rüya gibi atmosferler ile teknonun vurucu havası arasındaki melodik karışımı sunan Fejka ve house, minimal techno ve shogaze gibi türleri ustaca harmanlayan, “Lay in a Shimmer”, “Bohemian Forest”, “Pius in Ticet” gibi parçalarıyla milyonlarca dinlenmeye ulaşarak geniş bir hayran kitlesi edinen Pantha du Prince’in yanı sıra Abanoz, Gaia Ekho, MFY, Moophy ve Konuralp’te setin başına geçecek. Ayrıca festivalde Carbone Black ve TKO’nun eşsiz görsel-işitsel performansları da PSM Led Ekran’da katılımcılarla buluşacak. PSM Loves2Dance Festival’in biletleri passo.com.tr'de satışa çıktı.

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        #Zorlu PSM
        #Loves2Dance Festival
        #müzik
        #dans
        #festival
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