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        Haberler Sağlık Lösemili Miraç Efe'ye polislerden eğlence operasyonu

        Lösemili Miraç Efe'ye polislerden eğlence operasyonu

        Erzincan Emniyet Müdürlüğü personeli, zamanının büyük bölümünü evde geçiren lösemi hastası Miraç Efe Bulut´a (10) sürpriz yaptı. Araçlarına bağladıkları turuncu balonlarla Miraç Efe'nin evine giden polisler, uzaktan kumandalı otomobil hediye etti. Yunus Tim'inin motosikletle gezdirdiği Miraç Efe, özel harekat polislerinin kullandığı araca da bindi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 15:02 Güncelleme: 11.11.2023 - 15:02
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        Lösemili Miraç Efe'ye polislerden eğlence operasyonu
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        Rıdvan-Neslihan Bulut çiftinin iki çocuğundan en büyüğü olan Miraç Efe, bir süredir lösemi tedavisi görüyor. Hastanedeki tedavisinden arta kalan zamanını evde kardeşi Ahmet'le geçiren Miraç Efe'yi ziyaret eden Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, canının sıkıldığını öğrendi.

        Miraç Efe'ye destek olmak için Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde Özel Harekat, Trafik Tescil ve Denetleme, Medya Halka İlişkiler Şube Müdürlükleri ile Motosikletli Yunus Timleri Amirliği etkinlik düzenledi.

        Lösemi hastalığına dikkat çekmek için araçlarına bağladıkları turuncu balonlar ile ailenin yaşadığı apartmanın önüne gelen polis memurları, Miraç Efe ve kardeşini dışarı çıkardı. Polisleri karşısında gören Miraç Efe, büyük bir mutluluk yaşadı. Maske takan polisler, Miraç Efe ve kardeşine uzaktan kumandalı araç hediye etti.

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        "EN GÜZEL İLAÇ SEVGİDİR"

        Yunus timinin motosikletiyle mahallede tur adan Miraç Efe, kardeşiyle özel harekata ait araca binerek polis ağabeyleriyle sohbet etti. Polis maskotu 'Kanka' ile de eğlenen Miraç Efe ve küçük kardeşi, neşeli bir günün ardından evinin yolunu tuttu.

        Lösemi hastası Miraç Efe'ye güzel bir gün geçirmesini sağlayan polisler, "Bir çocuğun tebessümü için her şeye değer, en güzel ilaç sevgidir. Bedeninde büyük bir savaş veren kahraman çocuklarımız sizleri çok seviyor ve önemsiyoruz. Dualarımız sizinle" dedi.

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