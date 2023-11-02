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        Haberler Sağlık Lösemili çocukların zorlu mücadelesine ‘turuncu’ çağrı

        Lösemili çocukların zorlu mücadelesine ‘turuncu’ çağrı

        Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) '2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası' kapsamında çocukların zorlu mücadelesine destek olmak ve löseminin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu vurgulamak amacıyla 'turuncu' renkle farkındalık yaratma çağrısında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 14:27 Güncelleme: 02.11.2023 - 14:27
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        Lösemili çocukların zorlu mücadelesine 'turuncu' çağrı
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        Bu yıl 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda kurum ve kuruluşların, okulların, üniversitelerin destekleri ile hayata geçen etkinlikler ile lösemiye dikkat çekilecek. LÖSEV de löseminin sembol rengi turuncu ile farkındalık yaratmaya hazırlanıyor. Bu farkındalık hareketi ile amaç löseminin tedavi edilebilen ve önlenebilen bir hastalık olduğunu tüm Türkiye’ye duyurmak, lösemili çocukların zorlu mücadelelerine dikkat çekmek.

        7 KASIM’I TURUNCUYA BOYUYORUZ

        Türkiye genelinde kurumsal sosyal sorumluluk sahibi birçok kurum ve kuruluş 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda gece bina aydınlatmalarını turuncu yaparak haftaya ve çocuklara destek verecek. Ülke genelinde tarihi anıtlardan modern yapılara, kamu kuruluşlarından özel kuruluşlara dek köprü, gökdelen, anıt, yüzlerce noktada turuncu ışıklarını 1 Kasım’da yakmaya başlayacak.

        LÖSEV konuya ilişkin yaptığı çağrıda, “2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda ‘Ben de LÖSEV'in ve lösemili çocukların yanındayım, turuncumla farkındayım’ diyorsanız turuncu renkli bir kıyafet ya da turuncu aksesuarlarınızla bireysel ya da kurumsal fotoğraf paylaşımlarınızı sosyal medya hesaplarınızda #BizKazanacağızLÖSEV, etiketine destek vererek paylaşım yapabilirsiniz” mesajını verdi.

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        #LÖSEV
        #lösemi
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