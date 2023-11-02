Lösemili çocukların zorlu mücadelesine ‘turuncu’ çağrı

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Bu yıl 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda kurum ve kuruluşların, okulların, üniversitelerin destekleri ile hayata geçen etkinlikler ile lösemiye dikkat çekilecek. LÖSEV de löseminin sembol rengi turuncu ile farkındalık yaratmaya hazırlanıyor. Bu farkındalık hareketi ile amaç löseminin tedavi edilebilen ve önlenebilen bir hastalık olduğunu tüm Türkiye’ye duyurmak, lösemili çocukların zorlu mücadelelerine dikkat çekmek.

7 KASIM’I TURUNCUYA BOYUYORUZ

Türkiye genelinde kurumsal sosyal sorumluluk sahibi birçok kurum ve kuruluş 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda gece bina aydınlatmalarını turuncu yaparak haftaya ve çocuklara destek verecek. Ülke genelinde tarihi anıtlardan modern yapılara, kamu kuruluşlarından özel kuruluşlara dek köprü, gökdelen, anıt, yüzlerce noktada turuncu ışıklarını 1 Kasım’da yakmaya başlayacak.

LÖSEV konuya ilişkin yaptığı çağrıda, “2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda ‘Ben de LÖSEV'in ve lösemili çocukların yanındayım, turuncumla farkındayım’ diyorsanız turuncu renkli bir kıyafet ya da turuncu aksesuarlarınızla bireysel ya da kurumsal fotoğraf paylaşımlarınızı sosyal medya hesaplarınızda #BizKazanacağızLÖSEV, etiketine destek vererek paylaşım yapabilirsiniz” mesajını verdi.