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        Haberler Spor Diğer Los Angeles'taki 2028 Olimpiyat Oyunları'na 5 branş dahil edildi - Diğer Haberleri

        Los Angeles'taki 2028 Olimpiyat Oyunları'na 5 branş dahil edildi

        Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 5 spor branşını 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na dahil etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 12:34 Güncelleme: 16.10.2023 - 12:34
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        2028 Olimpiyat Oyunları'na 5 branş dahil edildi
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        IOC, Hindistan'ın Mumbai kentindeki 141. oturumunda beyzbol/softbol, kriket, bayrak futbolu, lakros ve squash branşlarının, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na dahil edilmesini kararlaştırdı.

        Beyzbol/softbol, kriket ve lakros için bu karar, Olimpiyat Oyunları'na dönüş anlamına gelirken, bayrak futbolu ve squash, olimpiyatlarda ilk kez yer alacak.

        Beyzbol/softbol, en son 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer alırken, kriket 1900 Paris Olimpiyatları, lakros ise 1904 St Louis ve 1908 Londra Olimpiyatları'nın ardından 3. kez olimpiyatlara dahil edildi.

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