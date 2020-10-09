NBA'de şampiyon belli olmak üzere. Los Angeles Lakers ile Miami Heat, final serisinin 6. maçında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. İşte basketbolseverlerin merakla beklediği mücadele öncesi ayrıntılar...

LA LAKERS MIAMI HEAT 6. MAÇI NE ZAMAN?

Los Angeles Lakers Miami Heat NBA final serisi 6. maçı bu gece Türkiye saati ile 04:00'de başlayacak ve zorlu mücadele Ssport'tan canlı yayınlanacak...

5. MAÇTA NELER OLMUŞTU?

NBA finalinde Miami Heat'i 102-96 yenen Los Angeles Lakers, seride 3-1 öne geçti

Orlando kentindeki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk çeyreğini 27-22 önde geçen Lakers, soyunma odasına da 49-47 üstünlükle gitti. Son periyoda 5 sayı farkla (75-70) giren Lakers, sahadan 102-96 galip ayrıldı.

28 sayı, 12 ribaunt ve 8 asistle "double double" yapan LeBron James ile 22 sayı, 9 ribaunt, 4 asist üreten Anthony Davis, Lakers'ın galibiyetinde önemli rol oynadı.

Jimmy Butler'ın 22 sayı, 10 ribaunt, 9 asistle "double double" yaptığı Heat'te ise Tyler Herro 21, Duncan Robinson 17 sayıyla maçı tamamladı. Final serisinin beşinci maçı, 10 Ekim Cumartesi günü TSİ 04.00'te oynanacak.