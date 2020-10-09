Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerBasketbolNBA

Los Angeles Lakers Miami Heat maçı ne zaman saat kaçta? Lakers Miami hangi kanalda yayınlanacak?

NBA'de Los Angeles Lakers Miami Heat final serisinin 5. maçı için geri sayım başladı. Lakers'ın kazanması halinde 17. şampiyonluğunu ilan edeceği zorlu maç öncesi merak edilenleri bir araya getirdik. Peki Los Angeles Lakers Miami Heat maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

09.10.2020 - 16:51 | Güncelleme: ABONE OL
Los Angeles Lakers Miami Heat maçı ne zaman saat kaçta? Lakers Miami hangi kanalda yayınlanacak?

NBA'de şampiyon belli olmak üzere. Los Angeles Lakers ile Miami Heat, final serisinin 6. maçında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. İşte basketbolseverlerin merakla beklediği mücadele öncesi ayrıntılar...

LA LAKERS MIAMI HEAT 6. MAÇI NE ZAMAN?

Los Angeles Lakers Miami Heat NBA final serisi 6. maçı bu gece Türkiye saati ile 04:00'de başlayacak ve zorlu mücadele Ssport'tan canlı yayınlanacak...

5. MAÇTA NELER OLMUŞTU?

NBA finalinde Miami Heat'i 102-96 yenen Los Angeles Lakers, seride 3-1 öne geçti

Orlando kentindeki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk çeyreğini 27-22 önde geçen Lakers, soyunma odasına da 49-47 üstünlükle gitti. Son periyoda 5 sayı farkla (75-70) giren Lakers, sahadan 102-96 galip ayrıldı.

28 sayı, 12 ribaunt ve 8 asistle "double double" yapan LeBron James ile 22 sayı, 9 ribaunt, 4 asist üreten Anthony Davis, Lakers'ın galibiyetinde önemli rol oynadı.

Jimmy Butler'ın 22 sayı, 10 ribaunt, 9 asistle "double double" yaptığı Heat'te ise Tyler Herro 21, Duncan Robinson 17 sayıyla maçı tamamladı. Final serisinin beşinci maçı, 10 Ekim Cumartesi günü TSİ 04.00'te oynanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Babası hastanedeyken o gecelerde! 'Ölelim mi' yanıtı olay oldu
Babası hastanedeyken o gecelerde! 'Ölelim mi' yanıtı olay oldu
Eski uyuşturucu bağımlısı kadının değişimi görenleri şaşırtıyor
Eski uyuşturucu bağımlısı kadının değişimi görenleri şaşırtıyor
Zehri siyanürden bin 200 kat daha güçlü! Onlar yiyor diye...
Zehri siyanürden bin 200 kat daha güçlü! Onlar yiyor diye...
Yumurtalıklarını dondurmuş! Sebebi ise...
Yumurtalıklarını dondurmuş! Sebebi ise...
Lakers, şampiyonluk kapısını araladı
Lakers, şampiyonluk kapısını araladı
Heat seriyi 2-1'e getirdi!
Heat seriyi 2-1'e getirdi!
Davis ve LeBron, Lakers'ı uçurdu!
Davis ve LeBron, Lakers'ı uçurdu!
Miami Heat NBA finaline yükseldi!
Miami Heat NBA finaline yükseldi!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X